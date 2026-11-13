Nainna Hijab, UMKM Lokal Ciawi Bogor yang Banjir Pesanan dari TikTok

RADAR BOGOR – Berawal dari usaha yang dirintis pada 2025, Nainna Hijab milik Neng Rina mulai menemukan jalannya di tengah persaingan bisnis modest fashion.

Menariknya, bukan toko fisik yang menjadi andalan utama, melainkan siaran langsung TikTok dan lapak marketplace Shopee yang kini membuka peluang pasar lebih luas.

Berlokasi di Kampung Cibolang RT 01/RW 06, Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Nainna Hijab menjadi gambaran bagaimana pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan teknologi digital sejak awal membangun bisnis.

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Usaha yang mulai berjalan pada 2025 ini menawarkan beragam produk hijab untuk menunjang kebutuhan fesyen sehari-hari.

Mulai dari hijab segi empat paris, pashmina viscose, hingga bergo, tersedia dengan pilihan yang mengikuti tren modest fashion.

Advertisement Selain mengutamakan model yang kekinian, Nainna Hijab juga memperhatikan kenyamanan bahan dan tampilan produk agar dapat menunjang aktivitas penggunanya.

Sejak Awal, Nainna Hijab Andalkan TikTok dan Shopee

Ada hal menarik dari perjalanan bisnis Nainna Hijab.

Jika sebagian pelaku UMKM memulai pemasaran melalui penjualan langsung, Rina justru memilih memanfaatkan platform digital sejak merintis usahanya.

TikTok menjadi salah satu kanal pemasaran yang aktif digunakan, terutama melalui fitur siaran langsung atau live streaming.

Lewat fitur ini, Rina dapat memperlihatkan produk secara langsung kepada calon pembeli sekaligus memberikan informasi mengenai pilihan hijab yang tersedia.