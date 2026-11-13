bank bjb Siapkan Layanan Digital dan Pembiayaan untuk HKTI

RADAR BOGOR – bank bjb memperluas kolaborasi strategis dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kolaborasi bjb diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Layanan Perbankan dan Sistem Pembayaran dalam Pengembangan HKTI Cold Chain Ecosystem.

Penandatanganan kerja sama bjb dan HKTI berlangsung di Tangerang, Banten, Rabu, 11 November 2026, sebagai bagian dari agenda Innovation for Food Security and Sustainability Expo and Forum (INNOFOOD) 2026.

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Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum HKTI periode 2025–2030, Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, Ketua Yayasan HKTI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Tani Purnawirawan Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar Utomo, M.Sc., serta SEVP Korporasi dan Komersial bank bjb Isa Anwari.

Sejumlah tokoh nasional, pengurus HKTI, kepala daerah, perwakilan pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

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Kerja sama ini menjadi langkah bank bjb dalam memperluas layanan perbankan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pengembangan sektor pertanian.

Melalui sinergi tersebut, bank bjb akan mendukung kebutuhan transaksi keuangan dan operasional HKTI Cold Chain Ecosystem.

Ekosistem rantai dingin ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk pangan, mulai dari proses produksi, penanganan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran.

Dalam kerja sama tersebut, bank bjb akan menjadi salah satu bank rekanan untuk mendukung sistem pembayaran dan transaksi keuangan di lingkungan HKTI Cold Chain Ecosystem.

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Dukungan layanan mencakup pembukaan rekening, penerimaan pembayaran, transfer dana, serta berbagai fasilitas transaksi lainnya sesuai kebutuhan para pelaku usaha dan mitra.