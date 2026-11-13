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Ekonomi

Bantu Renovasi Mushola di Parung Bogor, FIFGROUP Salurkan Bantuan Rp5 Juta

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Penulis: Dede Supriadi
Jajaran FIFGROUP Cabang Bogor IV Parung bersama TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat bergotong royong merenovasi Mushola Raudhatus Shibyan di Desa Warujaya, Kecamatan Parung. FIFGROUP menyalurkan bantuan sosial syariah sebesar Rp5 juta. Foto: FIFGROUP for Radar Bogor.
Jajaran FIFGROUP Cabang Bogor IV Parung bersama TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat bergotong royong merenovasi Mushola Raudhatus Shibyan di Desa Warujaya, Kecamatan Parung. FIFGROUP menyalurkan bantuan sosial syariah sebesar Rp5 juta. Foto: FIFGROUP for Radar Bogor.

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RADAR BOGOR – FIFGROUP Cabang Bogor IV Parung menunjukkan kepedulian terhadap fasilitas ibadah masyarakat melalui bantuan renovasi Mushola Raudhatus Shibyan di Jalan Raya SMUN 1 Parung, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

FIFGROUP Cabang Bogor IV Parung menyalurkan bantuan sosial syariah senilai Rp5 juta untuk mendukung perbaikan sejumlah fasilitas mushola. Meliputi ruang wudu, toilet, hingga gudang perlengkapan ibadah.

Penyaluran bantuan FIFGROUP Cabang Bogor IV Parung tersebut dirangkaikan dengan kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat, unsur TNI, Polri, serta pemerintah desa pada Jumat, 13 November 2026.

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Branch Manager FIFGROUP Cabang Bogor IV Parung, Dhani Ramdhani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"Melalui bantuan dan kegiatan gotong royong ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Kami juga berharap kolaborasi bersama aparat TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus terjalin," ujarnya.

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Dorong Kebersamaan Masyarakat

Kapolsek Parung Kompol Eddy Santosa berharap Mushola Raudhatus Shibyan dapat dimanfaatkan seluruh warga tanpa membedakan kelompok maupun kepentingan tertentu.

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Menurutnya, fasilitas ibadah tidak hanya menjadi tempat menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi juga ruang untuk mempererat kebersamaan masyarakat.

Harapan serupa disampaikan Danramil 0621-22 Parung Kapten Infanteri Rahmat Saleh.

Dia berharap kepedulian FIFGROUP dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, bukan hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

Sementara itu, Kepala Desa Warujaya H. Udin mengapresiasi kolaborasi antara perusahaan, aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kekompakan seluruh unsur di lingkungan desa.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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