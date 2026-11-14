Tak Cuma Andalkan Pembeli Lokal, Toko Obat di Tenjolaya Bogor Ini Go Online

RADAR BOGOR – Siapa sangka, toko obat di kawasan perkampungan bisa memperluas jangkauan pasar hanya dengan memanfaatkan teknologi digital?

Itulah yang dilakukan Toko Obat ELZIO di Kampung Tenjolaya, Desa Tapos I, Kabupaten Bogor.

Dalam waktu relatif singkat, usaha milik Al-vier Rizki Akbar (26) ini mulai menunjukkan perkembangan setelah beralih dari pemasaran konvensional ke platform digital.

Advertisement Berdiri sejak 31 Agustus 2026, Toko Obat ELZIO awalnya menjalankan bisnis dengan cara sederhana.

Promosi hanya mengandalkan spanduk dan rekomendasi dari mulut ke mulut.

Advertisement Aktivitas penjualan pun masih berpusat pada pelanggan yang datang langsung ke toko.

Strategi tersebut, membuat jangkauan konsumen relatif terbatas.

Pada masa awal operasional, pemasukan bulanan toko masih berada di kisaran Rp800 ribu.

"Waktu awal buka akhir Agustus lalu, rasanya menantang sekali. Kami cuma pasang spanduk dan mengandalkan warga sekitar yang datang ke toko. Pembelinya terbatas, dan pemasukan awal pun masih di kisaran 800 ribu rupiah per bulan," kenang Al-vier Rizki Akbar.

Tinggalkan Cara Lama, Mulai Garap Pasar Digital

Melihat peluang yang lebih luas, Al-vier mulai mengubah pendekatan pemasaran.