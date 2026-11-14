Andalkan Digitalisasi, Galeri 88 Furniture di Pamijahan Bogor Bisa Kerek Omzet

RADAR BOGOR – Berawal dari toko furnitur yang mengandalkan pembeli datang langsung, Galeri 88 Furniture kini mampu menjangkau konsumen dari berbagai daerah.

Usaha milik Dian Mardiana yang dirintis sejak 2021 di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ini perlahan berkembang setelah memanfaatkan WhatsApp sebagai salah satu strategi pemasaran.

Perubahan cara berjualan tersebut, membawa dampak besar bagi perjalanan bisnisnya.

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Jika sebelumnya omzet bulanan hanya berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta, kini Galeri 88 Furniture mampu mencatatkan pendapatan sekitar Rp50 juta hingga Rp75 juta per bulan.

Berlokasi di Jalan Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Galeri 88 Furniture menawarkan beragam kebutuhan rumah tangga, mulai dari sofa, meja tamu, hingga tempat tidur.

Advertisement Selain melayani pembelian eceran, toko ini juga menyediakan layanan penjualan grosir.

Dari Menunggu Pembeli hingga Berani Merambah Digital

Perjalanan Dian membangun usaha furnitur tidak selalu berjalan mulus.

Pada masa awal, Galeri 88 Furniture masih mengandalkan pola pemasaran konvensional.

Aktivitas penjualan lebih banyak berlangsung di toko fisik, sementara promosi hanya menyasar kerabat, kenalan, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Cara tersebut membuat jangkauan pasar sulit berkembang.