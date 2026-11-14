Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Andalkan Digitalisasi, Galeri 88 Furniture di Pamijahan Bogor Bisa Kerek Omzet

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Andalkan WhatsApp, Galeri 88 Furniture di Pamijahan Bogor mampu tingkatkan omzet. (foto : Hasbi Reifan Priyadi)
Andalkan WhatsApp, Galeri 88 Furniture di Pamijahan Bogor mampu tingkatkan omzet. (foto : Hasbi Reifan Priyadi)

Advertisement

RADAR BOGOR – Berawal dari toko furnitur yang mengandalkan pembeli datang langsung, Galeri 88 Furniture kini mampu menjangkau konsumen dari berbagai daerah. 

Usaha milik Dian Mardiana yang dirintis sejak 2021 di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ini perlahan berkembang setelah memanfaatkan WhatsApp sebagai salah satu strategi pemasaran.

Perubahan cara berjualan tersebut, membawa dampak besar bagi perjalanan bisnisnya. 

Advertisement

Baca Juga: Tak Cuma Andalkan Pembeli Lokal, Toko Obat di Tenjolaya Bogor Ini Go Online

Jika sebelumnya omzet bulanan hanya berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta, kini Galeri 88 Furniture mampu mencatatkan pendapatan sekitar Rp50 juta hingga Rp75 juta per bulan.

Berlokasi di Jalan Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Galeri 88 Furniture menawarkan beragam kebutuhan rumah tangga, mulai dari sofa, meja tamu, hingga tempat tidur. 

Advertisement

Selain melayani pembelian eceran, toko ini juga menyediakan layanan penjualan grosir.

Dari Menunggu Pembeli hingga Berani Merambah Digital

Perjalanan Dian membangun usaha furnitur tidak selalu berjalan mulus. 

Pada masa awal, Galeri 88 Furniture masih mengandalkan pola pemasaran konvensional. 

Aktivitas penjualan lebih banyak berlangsung di toko fisik, sementara promosi hanya menyasar kerabat, kenalan, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Cara tersebut membuat jangkauan pasar sulit berkembang. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Beli Furniture Olymplast di Sinar Sari Furniture Bogor Bisa Dapat Voucher Belanja hingga Rp125 Ribu

Beli Furniture Olymplast di Sinar Sari Furniture Bogor Bisa Dapat Voucher Belanja hingga Rp125 Ribu

Buruan berburu voucer belanja yang diberikan ke masyarakat Bogor yang beli Olymplast di Sinar Sari Furnite. Promonya sampai akhir bulan.

Manfaatkan Digitalisasi, Ayam Geprek Katineung di Bogor Permudah Transaksi

Manfaatkan Digitalisasi, Ayam Geprek Katineung di Bogor Permudah Transaksi

Potret nyata adaptasi bisnis konvensional menuju ekosistem digital ini terlihat pada usaha kuliner Ayam Geprek Katineung di Bogor.

Tak Cuma Andalkan Pembeli Lokal, Toko Obat di Tenjolaya Bogor Ini Go Online

Tak Cuma Andalkan Pembeli Lokal, Toko Obat di Tenjolaya Bogor Ini Go Online

Berawal dari pemasukan Rp800 ribu per bulan, Toko Obat ELZIO di Desa Tapos I mulai berkembang setelah memanfaatkan WhatsApp dan e-commerce.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer