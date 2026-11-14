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Ekonomi

Dibangun Bersama Keluarga, Kopi Tiga Kolam di Bogor Kini Ramai dan Viral

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Dari rumah jadi kafe, kisah Kopi Tiga Kolam di Bogor. (foto : Mutakin Maulana)
Dari rumah jadi kafe, kisah Kopi Tiga Kolam di Bogor. (foto : Mutakin Maulana)

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RADAR BOGOR – Siapa sangka, tempat yang awalnya dibangun bersama keluarga untuk menjadi hunian justru berkembang menjadi peluang usaha yang menarik? 

Itulah cerita di balik Kopi Tiga Kolam, sebuah kafe milik Nana Dora yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan menikmati sajian kopi, Kopi Tiga Kolam kini semakin dikenal masyarakat. 

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Perkembangan tersebut, tidak lepas dari upaya Nana Dora memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan usahanya kepada calon pengunjung.

Berlokasi di Kampung Demplot RT 002/RW 005, kafe ini menawarkan sejumlah pilihan minuman, salah satunya kopi gula aren yang menjadi bagian dari menu andalannya.

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Dari Promosi Mulut ke Mulut hingga Merambah Digital

Seperti kebanyakan usaha yang baru berkembang, Kopi Tiga Kolam pada awalnya mengandalkan promosi sederhana. 

Informasi mengenai keberadaan kafe lebih banyak menyebar melalui cerita pelanggan kepada teman, kerabat, maupun orang-orang di sekitarnya.

Cara tersebut, memang membantu memperkenalkan usaha kepada masyarakat, tetapi jangkauan promosinya masih terbatas. 

Popularitas kafe sangat bergantung pada rekomendasi langsung dari pelanggan yang pernah berkunjung.

Melihat perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan komunikasi digital, Nana Dora mulai mengambil langkah baru. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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