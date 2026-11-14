15 Tahun Jualan Kue Cubit di Cibinong Bogor, Daniel Kini Andalkan Digitalisasi

RADAR BOGOR – Bertahan selama lebih dari satu dekade di tengah persaingan kuliner bukan perkara mudah.

Namun, Daniel Zidan membuktikan bahwa konsistensi menjaga rasa dan keberanian mengikuti perkembangan teknologi bisa menjadi bekal untuk mempertahankan usaha.

Melalui gerobak Kue Cubit Pak Daniel di kawasan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, ia terus memperkenalkan jajanan tradisional ini kepada masyarakat dengan cara yang lebih modern.

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Memulai usaha sejak 2011, Daniel tetap mempertahankan kue cubit sebagai produk andalannya.

Kini, selain mengandalkan pelanggan yang datang langsung, ia juga memanfaatkan WhatsApp untuk memperkenalkan produknya serta menyediakan pembayaran digital melalui QRIS.

Advertisement Langkah tersebut menjadi bagian dari upayanya menyesuaikan diri dengan kebiasaan konsumen yang semakin akrab dengan teknologi.

Bertahan Sejak 2011, Kue Cubit Hadir dengan Beragam Rasa

Perjalanan Kue Cubit Pak Daniel dimulai dari usaha gerobak sederhana.

Selama bertahun-tahun, Daniel mengandalkan cita rasa produk dan hubungan baik dengan pelanggan untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.

Tidak hanya menawarkan rasa original, ia juga menghadirkan sejumlah varian yang lebih beragam.

Pilihannya meliputi original cokelat, pandan, red velvet, hingga black forest.