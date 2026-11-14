Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Ekspor Sawit Satu Pintu Mulai 2027, DSI Ungkap Strateginya

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony dalam IPOC 2026, Jumat 13 November 2026.
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony dalam IPOC 2026, Jumat 13 November 2026.

Advertisement

RADAR BOGOR - Rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian pelaku industri.

Di tengah munculnya kekhawatiran mengenai kelancaran perdagangan dan biaya tambahan, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memastikan kebijakan tersebut justru dirancang untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony menegaskan, kehadiran perusahaannya dalam tata kelola ekspor kelapa sawit bukan untuk membatasi aktivitas perdagangan.

Advertisement

Baca Juga: HUT ke-10 RS Asyifa Leuwiliang Bogor, Lapangan Mini Soccer Jadi Penggerak Ekonomi Warga

Sebaliknya, DSI ingin menjadi penghubung yang mempermudah produk sawit nasional menembus pasar global.

Penegasan tersebut disampaikan Luke dalam agenda 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Jumat (13/11).

Advertisement

Ia menggambarkan, peran DSI seperti Candi Bentar di Bali yang menjadi penanda akses masuk tanpa menghadirkan kesan sebagai penghalang.

Filosofi tersebut mencerminkan komitmen DSI untuk membuka jalan bagi produk kelapa sawit Indonesia yang berkualitas dan memiliki integritas agar semakin kompetitif di pasar dunia.

DSI Pastikan Tidak Mengubah Hubungan Dagang

Sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu pada Juni 2026, DSI mengaku, telah aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di industri sawit.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap masukan sekaligus memastikan kebijakan baru tidak mengganggu sistem perdagangan yang selama ini telah berjalan.

Luke menjelaskan, mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah pasar maupun hubungan bisnis antara eksportir dan pembeli internasional.

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

El Niño Ancam Sawit 2027, Harga CPO Bisa Tembus RM5.000

El Niño Ancam Sawit 2027, Harga CPO Bisa Tembus RM5.000

El Niño mengancam produksi sawit Indonesia pada 2027. Pasokan global diprediksi mengetat, harga CPO berpeluang tembus RM5.000

India dan Pakistan Butuh Sawit Indonesia, Tapi Ada Tantangannya

India dan Pakistan Butuh Sawit Indonesia, Tapi Ada Tantangannya

India dan Pakistan masih menjadi pasar utama minyak sawit Indonesia. Namun, persaingan dengan minyak kedelai dan bunga matahari

Wamenlu Soroti Standar Sawit Dunia, Petani Kecil Terancam

Wamenlu Soroti Standar Sawit Dunia, Petani Kecil Terancam

Wamenlu Arif Havas Oegroseno menyoroti ketimpangan standar uji tuntas industri sawit global yang dinilai membebani jutaan petani kecil.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer