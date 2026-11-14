Ekspor Sawit Satu Pintu Mulai 2027, DSI Ungkap Strateginya

RADAR BOGOR - Rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian pelaku industri.

Di tengah munculnya kekhawatiran mengenai kelancaran perdagangan dan biaya tambahan, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memastikan kebijakan tersebut justru dirancang untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony menegaskan, kehadiran perusahaannya dalam tata kelola ekspor kelapa sawit bukan untuk membatasi aktivitas perdagangan.

Sebaliknya, DSI ingin menjadi penghubung yang mempermudah produk sawit nasional menembus pasar global.

Penegasan tersebut disampaikan Luke dalam agenda 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Jumat (13/11).

Advertisement Ia menggambarkan, peran DSI seperti Candi Bentar di Bali yang menjadi penanda akses masuk tanpa menghadirkan kesan sebagai penghalang.

Filosofi tersebut mencerminkan komitmen DSI untuk membuka jalan bagi produk kelapa sawit Indonesia yang berkualitas dan memiliki integritas agar semakin kompetitif di pasar dunia.

DSI Pastikan Tidak Mengubah Hubungan Dagang

Sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu pada Juni 2026, DSI mengaku, telah aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di industri sawit.

Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap masukan sekaligus memastikan kebijakan baru tidak mengganggu sistem perdagangan yang selama ini telah berjalan.

Luke menjelaskan, mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah pasar maupun hubungan bisnis antara eksportir dan pembeli internasional.