Kisah Warkopna, Warung Kopi Sekitar ITB Vinus Bogor yang Manfaatkan Teknologi Digital

RADAR BOGOR – Warung kopi Warkopna di Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau tepat di depan Kampus ITB Vinus Bogor, menawarkan tempat nongkrong dengan lahan luas dan suasana yang adem.

Usaha milik Meutiah Bijeh Mata ini juga memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pembayaran QRIS hingga promosi lewat TikTok dan Instagram agar bisa dikenal masyarakat Bogor yang lebih luas.

Meutiah mengatakan warkopnya itu berdiri di area kampus dan sekolah. Lahan yang luas serta suasana yang sejuk membuat tempat ini nyaman untuk bersantai dan berkumpul.

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“Warkop ini didirikan karena pemanfaatan lahan luas yang ada di area kampus, untuk menjadi tempat istirahat mahasiswa,” ujar Meutiah.

Sebelum beralih ke digital, Warkopna menjalankan promosi secara langsung atau personal selling. Pihak warkop menawarkan produknya kepada orang-orang terdekat. Mereka juga membagikan brosur diskon di sekitar area kampus dan sekolah, yang menjadi pasar utama usaha ini.

Advertisement Seiring perkembangan teknologi, Warkopna mulai memanfaatkan platform digital. Dari sisi pembayaran, warkop ini kini menyediakan QRIS dan dari sisi promosi, mereka beralih ke TikTok dan Instagram.

Meutiah menjelaskan, alasan utama beralih ke promosi digital adalah agar pembeli tidak terbatas pada mahasiswa dan pelajar di sekitar lokasi. Dengan media sosial, Warkopna berharap bisa menjangkau masyarakat Bogor lainnya.

Warkopna menawarkan aneka minuman dan makanan. Untuk makanan berat, warkop ini juga membuka layanan katering.

Perpaduan tempat yang luas dan nyaman dengan pemanfaatan teknologi digital menunjukkan bahwa usaha kecil di lingkungan kampus pun dapat mengikuti perkembangan zaman dan memperluas pasarnya.