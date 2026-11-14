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Ekonomi

Bakso MBA UGI di Rumpin Bogor Makin Ramai, Yuk Intip Strategi Tuginah

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Cuma modal status WhatsApp, Bakso MBA UGI makin ramai. (foto: Erik Iryansah)
Cuma modal status WhatsApp, Bakso MBA UGI makin ramai. (foto: Erik Iryansah)

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RADAR BOGOR – Berawal dari promosi sederhana melalui Status WhatsApp, usaha kuliner Bakso MBA UGI milik Tuginah kini semakin dikenal masyarakat. 

Strategi pemasaran yang terbilang praktis ini membawa perubahan bagi usaha bakso rumahan yang sebelumnya hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut.

Berlokasi di Kampung Dangdang, RT 005/RW 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Bakso MBA UGI menjadi salah satu contoh pelaku usaha kecil yang mulai merasakan manfaat pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis.

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Bagi Tuginah, memperkenalkan produk kepada calon pelanggan merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha. 

Namun, sebelum menggunakan media digital, jangkauan promosi yang dilakukan masih terbatas pada lingkungan sekitar.

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Informasi mengenai Bakso MBA UGI biasanya menyebar dari pelanggan yang pernah membeli, kemudian merekomendasikannya kepada keluarga, teman, maupun orang-orang terdekat. 

Cara tersebut memang membantu memperkenalkan usaha, tetapi belum cukup efektif untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Status WhatsApp Jadi Strategi Promosi Bakso MBA UGI

Melihat perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan telepon pintar, Tuginah mulai mencoba cara baru untuk memasarkan produknya. 

Ia memanfaatkan fitur Status WhatsApp sebagai media promosi yang mudah digunakan dan tidak membutuhkan biaya besar.

Melalui fitur tersebut, Tuginah membagikan foto serta informasi mengenai produk bakso yang dijualnya. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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