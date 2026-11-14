Tak Mau Kehilangan Pembeli, Pedagang Ketoprak Tajur Halang Bogor Pasang Ini

RADAR BOGOR - Di tengah perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, Rendi membuktikan, usaha kuliner sederhana juga perlu beradaptasi.

Kini, pelanggan bisa menikmati ketoprak dagangannya tanpa harus repot mencari uang tunai.

Perubahan zaman turut mengubah cara masyarakat menikmati kuliner kaki lima.

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Jika dahulu uang tunai menjadi andalan untuk membeli makanan, kini pembayaran digital semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini pula yang mendorong Rendi (36), pedagang ketoprak di RT 01/01, Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor untuk menghadirkan layanan pembayaran QRIS di gerobak sederhananya.

Advertisement Sudah dua tahun Rendi menjalankan usaha ketoprak.

Selama berjualan, ia menyadari bahwa cita rasa makanan bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Kemudahan pembayaran ternyata juga menjadi bagian penting dari pelayanan kepada pelanggan.

Kesadaran itu muncul, setelah beberapa kali ia menghadapi calon pembeli yang ingin menikmati ketoprak, tetapi tidak membawa uang tunai.

Situasi tersebut bukan hanya menyulitkan pelanggan, melainkan juga berpotensi membuat Rendi kehilangan pemasukan.

Tak Bawa Uang Tunai, Pelanggan Harus Cari ATM

Sebelum menyediakan pembayaran digital, Rendi kerap menemui pembeli yang terpaksa mencari ATM karena tidak memiliki uang tunai.