Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Tak Mau Kehilangan Pembeli, Pedagang Ketoprak Tajur Halang Bogor Pasang Ini

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Rendi, pedagang Ketoprak pasang QRIS untuk memudahkan pembayaran. (foto : Bias Sonny Septia)
Rendi, pedagang Ketoprak pasang QRIS untuk memudahkan pembayaran. (foto : Bias Sonny Septia)

Advertisement

RADAR BOGOR - Di tengah perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, Rendi membuktikan, usaha kuliner sederhana juga perlu beradaptasi. 

Kini, pelanggan bisa menikmati ketoprak dagangannya tanpa harus repot mencari uang tunai.

Perubahan zaman turut mengubah cara masyarakat menikmati kuliner kaki lima. 

Advertisement

Baca Juga: Bakso MBA UGI di Rumpin Bogor Makin Ramai, Yuk Intip Strategi Tuginah

Jika dahulu uang tunai menjadi andalan untuk membeli makanan, kini pembayaran digital semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. 

Kondisi ini pula yang mendorong Rendi (36), pedagang ketoprak di RT 01/01, Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor untuk menghadirkan layanan pembayaran QRIS di gerobak sederhananya.

Advertisement

Sudah dua tahun Rendi menjalankan usaha ketoprak. 

Selama berjualan, ia menyadari bahwa cita rasa makanan bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Kemudahan pembayaran ternyata juga menjadi bagian penting dari pelayanan kepada pelanggan.

Kesadaran itu muncul, setelah beberapa kali ia menghadapi calon pembeli yang ingin menikmati ketoprak, tetapi tidak membawa uang tunai.

Situasi tersebut bukan hanya menyulitkan pelanggan, melainkan juga berpotensi membuat Rendi kehilangan pemasukan.

Tak Bawa Uang Tunai, Pelanggan Harus Cari ATM

Sebelum menyediakan pembayaran digital, Rendi kerap menemui pembeli yang terpaksa mencari ATM karena tidak memiliki uang tunai. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

KUR BRI Buka Jalan Rezeki Lintas Generasi Lewat Ketoprak di Bengkulu Selatan

KUR BRI Buka Jalan Rezeki Lintas Generasi Lewat Ketoprak di Bengkulu Selatan

Inilah kisah salah satu pedagang ketoprak di Bengkulu Selatan yang mendapat pembiayaan KUR BRI hingga mendapat penghasilan.

Ketoprak Cirebon Bang Herman Jadi Buruan Pecinta Kuliner, Simak Menu, Harga, dan Jam Bukanya

Ketoprak Cirebon Bang Herman Jadi Buruan Pecinta Kuliner, Simak Menu, Harga, dan Jam Bukanya

Ketoprak Cirebon Bang Herman di Puri Kembangan, Jakarta Barat, menjadi kuliner legendaris sejak 1978. Simak menu favorit dan harganya.

Di Balik Aksi Sleding Pagar Penjual Ketoprak di Bogor yang Viral di Media Sosial

Di Balik Aksi Sleding Pagar Penjual Ketoprak di Bogor yang Viral di Media Sosial

Inilah kisah di balik penjual ketoprak viral di Bogor yang melakukan aksi sliding saat melayani pembeli.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer