Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Dulu Malu Jualan Jamu, Kisah Warga Klaten Kini Berpenghasilan Rp300 Ribu Sehari dan Tinggalkan PKH

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Ibu Ayu melayani pembeli jamu racikannya yang menjadi sumber penghasilan keluarga sekaligus langkah menuju kemandirian ekonomi setelah lulus dari PKH. (Foto: Dayasos)
Ibu Ayu melayani pembeli jamu racikannya yang menjadi sumber penghasilan keluarga sekaligus langkah menuju kemandirian ekonomi setelah lulus dari PKH. (Foto: Dayasos)

Advertisement

RADAR BOGOR – Kisah Ayu, perempuan asal Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, penjual jamu menjadi gambaran bagaimana keberanian untuk mandiri dapat mengubah kehidupan keluarga.

Dulu, Ayu hanya seorang ibu rumah tangga di Klaten yang jual jamu, dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kini, ia menjalankan usaha jamu racikan sendiri dengan penghasilan mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per hari.

Perjalanan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Setiap hari, Ayu bahkan harus bangun sejak pukul 03.00 WIB untuk menyiapkan dagangannya.

Advertisement

Baca Juga: Mbappe Ikut Rayu Michael Olise, Real Madrid Siapkan Jurus Khusus

Di dapur, ia meracik dan menumbuk berbagai bahan untuk membuat jamu.

Setelah semuanya siap, sekitar pukul 06.00 WIB ia mulai berkeliling menggunakan sepeda motor untuk menjajakan jamu dari satu tempat ke tempat lainnya.

Advertisement

Bagi Ayu, menjadi penjual jamu awalnya bukan pekerjaan yang mudah.

Salah satu tantangan terbesar justru berasal dari dirinya sendiri, yakni rasa malu ketika harus menawarkan dagangan kepada orang lain.

Baca Juga: Patroli Malam Berujung Terungkapnya Kasus, Anggota Linmas Indramayu Bantu Tangkap Pelaku

“Dulu buat teriak jamu, jamu, itu saya malu. Pengennya ada yang manggil saya duluan,” kenang Ayu.

Sebelum memiliki usaha, Ayu lebih banyak mengurus rumah dan keluarga. Suaminya bekerja sebagai belantik kambing untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dapat Dorongan dari Pendamping PKH

Ayu mulai menjadi penerima PKH pada 2013. Selama mengikuti program tersebut, ia tidak hanya mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga memperoleh pendampingan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Sumber : Dayasos Kementerian Sosial
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Pria Bersajam Ancam Penjual Jamu di Citeureup Bogor, Polisi Buru Pelaku

Pria Bersajam Ancam Penjual Jamu di Citeureup Bogor, Polisi Buru Pelaku

Seorang penjual jamu di Citeureup Bogor jadi korban pengancaman oleh seorang pria bersajam. Saat ini pelaku tengah diburu petugas.

Jelajahi Kota Seribu Umbul, Ini 3 Wisata Air Paling Populer di Klaten yang Patut Dicoba

Jelajahi Kota Seribu Umbul, Ini 3 Wisata Air Paling Populer di Klaten yang Patut Dicoba

Cari destinasi wisata air yang alami? di Klaten Jawa Tengah ada tiga destinasi wisata air unggulan yang wajib dikunjungi.

Rekomendais Kuliner Klaten Paling Legendaris, Wajib Coba Sop Manten Mbah Atmo

Rekomendais Kuliner Klaten Paling Legendaris, Wajib Coba Sop Manten Mbah Atmo

Rekomendasi kuliner Klaten yang wajib dicoba, mulai dari Sop Manten Mbah Atmo, Ayam Panggang Nyonya Anggraini, hingga Jenang Ayu Niten

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer