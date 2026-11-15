Dulu Malu Jualan Jamu, Kisah Warga Klaten Kini Berpenghasilan Rp300 Ribu Sehari dan Tinggalkan PKH

RADAR BOGOR – Kisah Ayu, perempuan asal Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, penjual jamu menjadi gambaran bagaimana keberanian untuk mandiri dapat mengubah kehidupan keluarga.

Dulu, Ayu hanya seorang ibu rumah tangga di Klaten yang jual jamu, dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kini, ia menjalankan usaha jamu racikan sendiri dengan penghasilan mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per hari.

Perjalanan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Setiap hari, Ayu bahkan harus bangun sejak pukul 03.00 WIB untuk menyiapkan dagangannya.

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Di dapur, ia meracik dan menumbuk berbagai bahan untuk membuat jamu.

Setelah semuanya siap, sekitar pukul 06.00 WIB ia mulai berkeliling menggunakan sepeda motor untuk menjajakan jamu dari satu tempat ke tempat lainnya.

Advertisement Bagi Ayu, menjadi penjual jamu awalnya bukan pekerjaan yang mudah.

Salah satu tantangan terbesar justru berasal dari dirinya sendiri, yakni rasa malu ketika harus menawarkan dagangan kepada orang lain.

“Dulu buat teriak jamu, jamu, itu saya malu. Pengennya ada yang manggil saya duluan,” kenang Ayu.

Sebelum memiliki usaha, Ayu lebih banyak mengurus rumah dan keluarga. Suaminya bekerja sebagai belantik kambing untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dapat Dorongan dari Pendamping PKH

Ayu mulai menjadi penerima PKH pada 2013. Selama mengikuti program tersebut, ia tidak hanya mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga memperoleh pendampingan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.