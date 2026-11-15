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Ekonomi

Dari Bogor, AlsaNND Fashion Kini Jangkau Pasar Jawa Barat

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Penulis: Siti Dewi Yanti
AlsaNND Fashion, UMKM Bogor yang tumbuh lewat media sosial. (foto : MUHAMMAD HAIRUL HAZMI)
AlsaNND Fashion, UMKM Bogor yang tumbuh lewat media sosial. (foto : MUHAMMAD HAIRUL HAZMI)

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RADAR BOGOR – Media sosial, kini menjadi salah satu pintu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar. 

Peluang tersebut, dimanfaatkan Alsa Nandia melalui bisnis fashion miliknya, AlsaNND Fashion, yang berhasil mengembangkan pemasaran dari lingkungan sekitar hingga menjangkau konsumen di berbagai wilayah Jawa Barat.

Perjalanan usaha ini bermula pada Januari 2026. 

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Saat itu, Alsa memulai bisnis fashion secara offline dengan menawarkan produk kepada kerabat, teman, serta masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. 

Enam bulan berselang, tepatnya Juli 2026, ia mulai memanfaatkan pemasaran digital untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas.

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Berlokasi di Kampung Jawa RT 03 RW 07, Kelurahan Setu Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, AlsaNND Fashion hadir dengan menawarkan beragam pilihan pakaian dan aksesori penunjang penampilan. 

Usaha ini menyasar konsumen dari berbagai kalangan, terutama anak muda yang ingin tampil modis dengan harga yang relatif terjangkau.

Menghadirkan Produk Fashion dengan Harga Terjangkau

Ketertarikan Alsa terhadap dunia fashion mendorongnya menghadirkan pilihan produk yang mengikuti kebutuhan dan tren masyarakat. 

Koleksi yang ditawarkan meliputi baju, jaket jeans, celana, hingga sepatu.

Dari sisi harga, produk baju dan jaket jeans dipasarkan mulai Rp85.000 hingga Rp150.000. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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