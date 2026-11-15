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Ekonomi

Kisah Ipit, Jualan Seblak dari Rumah di Cigudeg Bogor Kini Banjir Pesanan

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Dari dapur rumah, seblak Ipit Rianti kini produksi 60 porsi sehari. (foto : Indra Purnama)
Dari dapur rumah, seblak Ipit Rianti kini produksi 60 porsi sehari. (foto : Indra Purnama)

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RADAR BOGOR – Dulu, pelanggan harus datang langsung ke rumah atau menunggu Ipit Rianti berkeliling menggunakan sepeda motor untuk menikmati jajanan buatannya. 

Kini, cukup melalui smartphone, pembeli bisa melihat pilihan menu, memesan makanan, hingga melakukan pembayaran tanpa harus datang ke lokasi.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Seblak Ipit Rianti, usaha kuliner rumahan milik Ipit yang berada di Kampung Cikaung, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

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Merintis usaha sejak 2023 dengan modal terbatas, Ipit awalnya hanya mengandalkan penjualan seblak kepada tetangga dan teman dekat. 

Namun, seiring perkembangan teknologi, ia mulai memanfaatkan media sosial dan layanan digital untuk memperkenalkan produknya kepada lebih banyak konsumen.

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Langkah tersebut, membawa perubahan terhadap aktivitas penjualannya. 

Dari yang semula hanya mampu menjual sekitar 10–15 porsi sehari, kini pesanan dapat mencapai 40–60 porsi per hari, terutama ketika promosi melalui media sosial sedang ramai.

Berawal dari Jajanan Sederhana di Lingkungan Rumah

Ketertarikan Ipit terhadap bisnis kuliner mendorongnya memulai usaha makanan pedas pada 2023. 

Dengan kemampuan dan modal yang dimiliki, ia memilih seblak sebagai produk awal yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar.

Seblak Ipit Rianti kemudian berkembang menjadi usaha kuliner rumahan yang menyediakan berbagai jajanan pedas kekinian. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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