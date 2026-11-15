Solusi Bangun Indonesia Rangkul 500 Mitra Toko Bangunan, Ini Strategi Perkuat Pasar Semen

RADAR BOGOR – Memperluas jangkauan pemasaran dan menjaga daya saing di industri bahan bangunan membutuhkan dukungan jaringan distribusi yang kuat.

Untuk memperkokoh posisi di pasar, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk terus mengembangkan ekosistem pemasaran semen dengan menggandeng 500 mitra toko bangunan dan 13 distributor yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek), serta Banten.

Penguatan jaringan kemitraan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendekatkan produk kepada konsumen, memperluas penetrasi pasar, sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

Advertisement Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Apresiasi Pelanggan yang digelar di Sutera Hall, Alam Sutera, Tangerang, Sabtu 14 November 2026.

Agenda ini tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan kepada mitra, tetapi juga dimanfaatkan untuk mempererat koordinasi dan kerja sama dengan jaringan pemasaran.

Para distributor dan pemilik toko bangunan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan produk, memperluas akses konsumen, serta memberikan gambaran langsung mengenai perkembangan dan kebutuhan pasar.

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Direktur Utama Solusi Bangun Indonesia, Rizki Kresno Edhie Hambali, menyampaikan bahwa distributor dan toko bangunan merupakan elemen strategis dalam ekosistem bisnis perusahaan.

Hubungan langsung para mitra dengan konsumen dinilai memberikan kontribusi besar dalam memperluas pemasaran sekaligus memastikan produk tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Pasar yang semakin kompetitif menuntut tidak hanya kualitas produk, tetapi juga keluasan jangkauan dan layanan pelanggan.

Karena itu, sinergi dengan distributor dan toko bangunan menjadi bagian penting dari strategi untuk menjaga daya saing, memperluas peluang pasar, dan membangun pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.