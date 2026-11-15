Kisah Khoiruddin Bangun Bisnis BRILink dari Nol, Kini Omzet Belasan Juta per Bulan

RADAR BOGOR – Perjalanan membangun bisnis dari skala kecil hingga mampu membuka cabang membutuhkan ketekunan dan keberanian dalam memanfaatkan peluang.

Hal tersebut dibuktikan Muhammad Khoiruddin Nasution, pemilik BRILink Agen Berkah Nasution di Jalan Sentosa Baru, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kesuksesan Khoiruddin tidak diraih secara instan. Ia mengawali perjalanan usahanya dari toko sembako milik mertuanya, kemudian mengembangkan bisnis dengan menghadirkan layanan transaksi keuangan melalui BRILink Agen.

Advertisement Keputusan itu diambil setelah melihat kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang mudah dijangkau, praktis, dan dekat dengan tempat tinggal.

Sebelum menekuni usaha tersebut, Khoiruddin sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi online.

Pada 2020, ia mulai membuka toko sembako sekaligus menjalankan usaha BRILink Agen di Jalan Sentosa Baru, Kecamatan Medan Perjuangan.

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Langkah tersebut menjadi upayanya untuk memperoleh sumber penghasilan tambahan sekaligus menyediakan layanan transaksi keuangan bagi warga di lingkungan sekitar.

“Dimulai dari pandemi, perlahan usaha saya mulai menanjak dan omzet meningkat. Sebagian keuntungan dari omzet yang diperoleh, saya sisihkan untuk menambah modal. Begitu juga penghasilan saya sebagai taksi online, saya sisihkan untuk tambahan modal usaha,” ungkap Khoiruddin.

Seiring waktu, usaha yang dijalankannya semakin berkembang. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan BRILink Agen Berkah Nasution juga terus bertambah. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya jenis transaksi yang dapat dilayani.

Layanan tersebut mencakup transfer uang, penarikan tunai, pembayaran tagihan listrik dan air, hingga membantu masyarakat melakukan pembukaan rekening secara online.