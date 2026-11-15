Bertahan di Tengah Kesibukan Stasiun Cibinong, Kisah Pedagang Jajanan Ini Menarik Disimak

RADAR BOGOR - Di antara lalu-lalang penumpang dan padatnya aktivitas masyarakat di kawasan Stasiun Cibinong, sebuah gerobak sederhana menjadi tumpuan hidup Ade Sulaeman Rosadi.

Setiap hari, ia menawarkan aneka jajanan kepada warga dan pengguna transportasi umum yang melintas di kawasan tersebut.

Dari cilor, maklor, cilok, tahu walik, kornet tahu, hingga sosis, berbagai pilihan makanan ringan tersaji untuk menarik perhatian pembeli.

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Usaha sederhana itu bukan sekadar aktivitas berjualan, melainkan juga menjadi salah satu cara Ade memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarganya.

Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin beragam, Ade tetap menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan ketekunan dan pelayanan langsung kepada pelanggan.

Advertisement Gerobak Sederhana, Sumber Penghidupan Keluarga

Bagi Ade, berjualan jajanan bukan hanya soal menawarkan makanan kepada pembeli.

Ada tanggung jawab besar yang harus dipenuhi setiap hari melalui usaha yang dijalaninya.

Dengan gerobak sebagai tempat berjualan, ia melayani pelanggan yang datang untuk melihat pilihan menu, memesan makanan, hingga melakukan pembayaran.

Aktivitas tersebut berlangsung secara sederhana.

Namun, dari interaksi sehari-hari itulah hubungan antara pedagang dan pelanggan terbangun.