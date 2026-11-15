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Ekonomi

Awalnya Cuma Isi Waktu Luang, Soft Cookies di Dramaga Bogor Kini Laris Manis

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Bermula dari hobi, bisnis Cookies Gita di Bogor tembus ratusan pcs. (foto : Tari Yanah)
Bermula dari hobi, bisnis Cookies Gita di Bogor tembus ratusan pcs. (foto : Tari Yanah)

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RADAR BOGOR - Berawal dari keinginan mengisi waktu luang, Gita Laila Safitri justru menemukan peluang usaha di bidang kuliner. 

Pada 2024, ia merintis Soft Cookies by SG Shop n Food dari rumahnya di Kampung Manggis, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. 

Tak disangka, usaha kecil tersebut terus berkembang seiring meningkatnya pesanan pelanggan.

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Mengandalkan produk soft cookies sebagai andalan, Gita juga menghadirkan sejumlah camilan lain, seperti cheesecuit, mochi, dan bola susu. 

Produk-produk tersebut menjadi pilihan bagi pelanggan yang ingin menikmati aneka kudapan rumahan.

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Pada mulanya, kegiatan membuat dan menjual kue hanya dilakukan untuk mengisi waktu senggang. 

Namun, permintaan yang terus bertambah membuat Gita mulai melihat usahanya sebagai peluang bisnis yang layak dikembangkan lebih serius.

Untuk meningkatkan kemampuan, ia bergabung dengan komunitas kewirausahaan dan mengikuti kelas baking. 

Langkah tersebut, dilakukan agar pengetahuan bisnis dan keterampilannya dalam membuat kue terus berkembang.

Produksi Cookies Meningkat, Pesanan Tembus Ratusan

Perjalanan Soft Cookies by SG Shop n Food menunjukkan perkembangan dari sisi jumlah pesanan maupun kapasitas produksi.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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