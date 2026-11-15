Dukung Tanwir Muhammadiyah, BSI Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah

RADAR BOGOR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) terus memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan guna memperkuat perekonomian umat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui keterlibatan BSI dalam kegiatan Tanwir sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah pada 13 sampai 15 November 2026.

Partisipasi BSI dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memperbesar peran perbankan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Advertisement Muhammadiyah dinilai memiliki potensi besar sebagai mitra strategis karena didukung jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di berbagai sektor dan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Tanwir tahun ini mengangkat tema Bersama Satukan Bangsa. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan nasional. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mempersiapkan organisasi menjelang pelaksanaan Muktamar ke-49 Muhammadiyah pada 2027.

Advertisement Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian acara tersebut semakin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen bangsa dalam mendukung kemajuan Indonesia.

Sejalan dengan semangat tersebut, BSI berupaya mengambil bagian dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kemitraan yang lebih luas dengan Muhammadiyah.

Dalam kegiatan itu, BSI diwakili Wakil Direktur Utama Bob Tyasika Ananta, Group Head Islamic Ecosystem Rima Dwi Permatasari, Regional CEO BSI Region Makassar Sukma Dwi Priardi, serta sejumlah jajaran terkait.

Bob Tyasika Ananta menyampaikan bahwa Muhammadiyah merupakan mitra yang memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional.

Hal tersebut tercermin dari kiprah organisasi tersebut melalui berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial hingga pengembangan ekonomi masyarakat.