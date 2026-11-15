Bakso Rp10 Ribu Buatan mang Ishak Bertahan di Klapanunggal Bogor, Kini Punya Penyelamat Omzet

RADAR BOGOR – Tak semua pedagang, harus memiliki toko besar untuk mempertahankan pelanggan.

Bagi Ishak, seorang pedagang bakso keliling di Desa Leuwikaret, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sepeda motor dan gerobak sederhana telah menjadi teman setia dalam mencari nafkah selama tiga tahun terakhir.

Namun, di tengah perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, ada satu hal yang sempat membuat usahanya kehilangan pelanggan yakni belum tersedianya pembayaran digital melalui QRIS.

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Bakso seharga Rp10.000 yang dijual Ishak bukan sekadar hidangan pengganjal perut.

Bagi sebagian warga, termasuk pelanggan setianya, semangkuk bakso dengan kuah gurih itu menjadi pilihan sederhana untuk mengusir lapar, terutama ketika sore mulai menjelang.

Advertisement Dengan sepeda motor, Ishak menyusuri jalan-jalan di sekitar Desa Leuwikaret.

Rute yang sudah dihafalnya di luar kepala menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

Dari satu titik ke titik lainnya, ia menawarkan bakso kepada masyarakat yang telah mengenal keberadaannya.

Selama tiga tahun menekuni usaha tersebut, pria yang biasa disapa mang Ishak itu telah melewati berbagai dinamika sebagai pedagang kecil.

Mulai dari menyiapkan adonan, menjaga kualitas dagangan, hingga membangun hubungan dengan pelanggan.