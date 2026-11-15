Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Bakso Rp10 Ribu Buatan mang Ishak Bertahan di Klapanunggal Bogor, Kini Punya Penyelamat Omzet

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Mang Ishak bertahan jualan bakso di Klapanunggal Bogor. (foto : ZIKRI UZMATURRAHMAN)
Mang Ishak bertahan jualan bakso di Klapanunggal Bogor. (foto : ZIKRI UZMATURRAHMAN)

Advertisement

RADAR BOGOR – Tak semua pedagang, harus memiliki toko besar untuk mempertahankan pelanggan. 

Bagi Ishak, seorang pedagang bakso keliling di Desa Leuwikaret, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sepeda motor dan gerobak sederhana telah menjadi teman setia dalam mencari nafkah selama tiga tahun terakhir. 

Namun, di tengah perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, ada satu hal yang sempat membuat usahanya kehilangan pelanggan yakni belum tersedianya pembayaran digital melalui QRIS.

Advertisement

Baca Juga: Ayah dan Anak di Cigudeg Bogor Ditangkap karena Diduga Edarkan Sabu

Bakso seharga Rp10.000 yang dijual Ishak bukan sekadar hidangan pengganjal perut. 

Bagi sebagian warga, termasuk pelanggan setianya, semangkuk bakso dengan kuah gurih itu menjadi pilihan sederhana untuk mengusir lapar, terutama ketika sore mulai menjelang.

Advertisement

Dengan sepeda motor, Ishak menyusuri jalan-jalan di sekitar Desa Leuwikaret. 

Rute yang sudah dihafalnya di luar kepala menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. 

Dari satu titik ke titik lainnya, ia menawarkan bakso kepada masyarakat yang telah mengenal keberadaannya.

Selama tiga tahun menekuni usaha tersebut, pria yang biasa disapa mang Ishak itu telah melewati berbagai dinamika sebagai pedagang kecil. 

Mulai dari menyiapkan adonan, menjaga kualitas dagangan, hingga membangun hubungan dengan pelanggan. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Bakso MBA UGI di Rumpin Bogor Makin Ramai, Yuk Intip Strategi Tuginah

Bakso MBA UGI di Rumpin Bogor Makin Ramai, Yuk Intip Strategi Tuginah

Usaha Bakso MBA UGI milik Tuginah di Rumpin, Bogor, semakin dikenal setelah memanfaatkan Status WhatsApp sebagai media promosi digital.

19 Tahun Jualan Bakso di Bogor, Alex Sanjaya Kini Go Digital dan Punya Tempat Sendiri

19 Tahun Jualan Bakso di Bogor, Alex Sanjaya Kini Go Digital dan Punya Tempat Sendiri

Berawal dari gerobak keliling pada 2007, Alex Sanjaya kini memiliki tempat usaha bakso sendiri dan memanfaatkan WhatsApp, TikTok, serta QRIS

Bakso Jendes Sewajan Tambun: Rp20 Ribu Dapat Bakso Sepuasnya

Bakso Jendes Sewajan Tambun: Rp20 Ribu Dapat Bakso Sepuasnya

Bakso Jendes Sewajan di Tambun Selatan viral: Rp20 ribu ambil bakso tiga kali sendok. Simak harga menu, cara pesan, lokasi, dan tips antre.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer