Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Dana Pesangon Wajib Disetor Perusahaan, Tak Bisa Lagi Disimpan Sendiri

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Ilustrasi uang pesangon dari perusahaan. Foto: Pegadaian
Ilustrasi uang pesangon dari perusahaan. Foto: Pegadaian

Advertisement

RADAR BOGOR – Pemerintah akan membentuk pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) untuk memastikan hak pekerja tetap terpenuhi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.

Nantinya, setiap perusahaan wajib memperhitungkan dan menyediakan dana pesangon sejak pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, dana pesangon nantinya disetorkan perusahaan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Advertisement

Baca Juga: 5 Pabrikan yang Penjualan Mobil Anjlok di Indonesia, Ada yang Setop Operasi

“Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu, 15 November 2026.

Lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon ditargetkan mulai bekerja pada 2028.

Advertisement

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pekerja yang terkena PHK tidak lagi kehilangan hak atas pesangon karena perusahaan tidak memiliki dana untuk membayarnya.

Baca Juga: Spanyol vs Inggris, Misi Kudeta di Kandang La Roja

Indah mencontohkan kasus pekerja di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum mendapatkan pesangon secara tuntas.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon,” ujarnya.

Perusahaan Diminta Bersiap

Meski lembaga pengelola baru ditargetkan berjalan pada 2028, perusahaan diminta mulai melakukan pendataan sejak sekarang.

Baca Juga: Makin Banyak yang Dorong Dasco Jadi Wapres Prabowo, Anggota DPR dari NasDem Buka Suara

Indah menyebut perusahaan memiliki masa transisi selama satu tahun untuk mendata jumlah pekerja sekaligus menghitung kebutuhan dana pesangon.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Kena PHK Saat Pandemi, Ajat Kini Sukses Bisnis Jelly Online di Rancabungur Bogor

Kena PHK Saat Pandemi, Ajat Kini Sukses Bisnis Jelly Online di Rancabungur Bogor

Terdampak PHK saat pandemi, Ajat bangkit membangun usaha minuman jelly di Rancabungur, Bogor. Kini penjualannya berkembang lewat GrabFood.

Nilai Kinerja PPPK Turun, Akankah Di-PHK? Cek Aturannya

Nilai Kinerja PPPK Turun, Akankah Di-PHK? Cek Aturannya

Nilai kinerja PPPK menurun? Simak aturan pemutusan kontrak kerja dan hal penting yang perlu diperiksa agar posisi Anda tetap aman

Program Pelatihan Vokasi Jadi Angin Segar bagi Korban PHK di Kabupaten Bogor

Program Pelatihan Vokasi Jadi Angin Segar bagi Korban PHK di Kabupaten Bogor

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor menyambut positif program pelatihan vokasi bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer