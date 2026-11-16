Dana Pesangon Wajib Disetor Perusahaan, Tak Bisa Lagi Disimpan Sendiri

RADAR BOGOR – Pemerintah akan membentuk pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) untuk memastikan hak pekerja tetap terpenuhi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.

Nantinya, setiap perusahaan wajib memperhitungkan dan menyediakan dana pesangon sejak pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, dana pesangon nantinya disetorkan perusahaan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

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“Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu, 15 November 2026.

Lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon ditargetkan mulai bekerja pada 2028.

Advertisement Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pekerja yang terkena PHK tidak lagi kehilangan hak atas pesangon karena perusahaan tidak memiliki dana untuk membayarnya.

Indah mencontohkan kasus pekerja di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum mendapatkan pesangon secara tuntas.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon,” ujarnya.

Perusahaan Diminta Bersiap

Meski lembaga pengelola baru ditargetkan berjalan pada 2028, perusahaan diminta mulai melakukan pendataan sejak sekarang.

Indah menyebut perusahaan memiliki masa transisi selama satu tahun untuk mendata jumlah pekerja sekaligus menghitung kebutuhan dana pesangon.