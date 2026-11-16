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Ekonomi

Berawal dari 500 Ayam, Peternak di Jasinga Bogor Kini Genjot Penjualan Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Peternakan ayam petelur Jasinga Bogor terus berkembang. (foto: Rifky Erlangga Maulana)
Peternakan ayam petelur Jasinga Bogor terus berkembang. (foto: Rifky Erlangga Maulana)

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RADAR BOGOR – Menjual telur ayam, kini tak harus selalu menunggu pembeli datang ke kandang. 

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi peternak untuk menjangkau konsumen lebih luas, termasuk melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook. 

Cara inilah yang mulai diterapkan Iman, seorang peternak ayam petelur di Desa Sampiran, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

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Selama sekitar tiga tahun menjalankan usaha peternakan, Iman telah melewati berbagai proses untuk mengembangkan bisnisnya. 

Usaha yang awalnya dimulai dengan sekitar 500 ekor ayam tersebut perlahan berkembang seiring meningkatnya permintaan telur di masyarakat.

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Jika sebelumnya pemasaran hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung dan informasi dari mulut ke mulut, kini Iman mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana menawarkan produk sekaligus menjaga komunikasi dengan pelanggan.

Memulai Usaha dari Ratusan Ayam Petelur

Perjalanan Iman di bidang peternakan ayam petelur berawal dari usaha sederhana dengan populasi sekitar 500 ekor ayam. 

Selama menjalankan bisnisnya, ia berupaya memenuhi kebutuhan telur masyarakat di wilayah Jasinga dan sekitarnya.

Produk utama yang dipasarkan adalah telur ayam ras. 

Penjualannya melayani pembelian eceran maupun dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warung, hingga pedagang pasar.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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