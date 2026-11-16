Warkonang Rumpin Bogor Makin Eksis, Kini Layani Pesanan Online

RADAR BOGOR – Menikmati nasi goreng atau mi tek-tek favorit kini semakin praktis.

Tak harus selalu datang langsung ke warung, pelanggan bisa memesan melalui layanan digital.

Perubahan inilah yang mulai diterapkan Warkonang alias Warung Kolong Nangka, usaha kuliner milik Herman di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, yang terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

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Berdiri sejak 2017, Warkonang awalnya menjalankan usaha dengan pola penjualan konvensional.

Namun, seiring perubahan kebiasaan konsumen dan perkembangan teknologi, Herman mulai membawa usahanya memasuki dunia digital pada 2024.

Advertisement WhatsApp, Instagram, hingga GrabFood kini menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan produk sekaligus mempermudah pelanggan mendapatkan menu favorit mereka.

Perjalanan tersebut, menunjukkan bagaimana usaha kuliner lokal berupaya mempertahankan eksistensi sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi.

Berawal dari Warung Sederhana, Warkonang Punya Identitas Sendiri

Warkonang berlokasi di Kampung Cikandang RT 003/RW 003, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Nama Warkonang sendiri merupakan singkatan dari Warung Kolong Nangka.

Nama yang terdengar unik dan akrab ini menjadi identitas usaha Herman dalam memperkenalkan bisnis kulinernya kepada masyarakat.