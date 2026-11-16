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Ekonomi

Saung Narastore Tenjo Bogor, Berawal dari Halaman Rumah Kini Jadi Destinasi Kuliner

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Saung Narastore di Tenjo Bogor kini terus mengalami perkembangan. (foto : RIRI AZRIL AMELIA)
Saung Narastore di Tenjo Bogor kini terus mengalami perkembangan. (foto : RIRI AZRIL AMELIA)

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RADAR BOGOR – Siapa sangka, halaman rumah yang awalnya hanya menjadi tempat pelanggan menunggu pesanan makanan justru berkembang menjadi sebuah tempat kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri.

Itulah cerita di balik Saung Narastore, usaha kuliner milik Iin Deviana yang berada di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berawal dari berjualan rujak cireng dan menerima pesanan ayam geprek secara pre-order (PO) pada 2018, Iin perlahan membangun usaha dengan konsep yang berbeda.

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Berbekal modal awal sekitar Rp10 juta, ia menyulap halaman rumah menjadi tempat makan bernuansa saung yang nyaman untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman.

Kini, Saung Narastore bukan hanya menawarkan beragam makanan dan minuman dengan harga terjangkau.

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Tempat ini juga menghadirkan suasana hijau dan asri, area bermain anak, spot foto menarik, hingga layanan pesanan makanan dan minuman dengan dekorasi sesuai keinginan pelanggan.

Berawal dari Rujak Cireng, Terinspirasi dari Pelanggan

Perjalanan Saung Narastore bermula dari usaha rumahan yang dijalankan Iin Deviana secara mandiri pada 2018.

Saat itu, produk yang ditawarkan masih sederhana, yakni rujak cireng dan ayam geprek yang dipesan melalui sistem pre-order.

Menariknya, pelanggan yang datang untuk mengambil pesanan ternyata berasal dari berbagai kalangan.

Mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa, semuanya datang silih berganti.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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