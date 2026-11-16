BSI Aktifkan Posko Resilience di Aceh, Siapkan Starlink hingga Tim Penyelamat Hadapi Bencana

RADAR BOGOR – Mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam sejumlah wilayah, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI memperkuat sistem kesiapsiagaan operasional di Aceh.

Salah satu langkah yang dilakukan BSI adalah mengaktifkan Posko Resilience untuk memastikan layanan perbankan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan akibat bencana.

Posko tersebut diaktifkan oleh SEVP Operation BSI, Ana Nurul Khayati, pada Jumat 13 November 2026.

Advertisement Pengaktifan ini dilakukan bertepatan dengan rangkaian kegiatan Operational Excellence BSI di Aceh.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi oleh Gubernur Aceh melalui Keputusan Nomor 300.2/875/2026. Status siaga tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Ana mengatakan, keberadaan Posko Resilience menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan akibat bencana.

Advertisement Baca Juga: Kunjungi Peternak di Subang, Dedi Mulyadi Ubah Kotoran Domba Jadi Peluang Penghasilan

Posko ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan keadaan darurat, sekaligus menjaga kelangsungan operasional perbankan.

“Posko Resilience merupakan wujud kesiapsiagaan BSI dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kami ingin memastikan koordinasi, respons darurat, serta keberlangsungan operasional dan layanan perbankan tetap berjalan apabila terjadi gangguan,” ujar Ana.

Posko Resilience BSI Dilengkapi Starlink dan Sumber Energi Alternatif

Posko Resilience disiapkan sebagai pusat komunikasi dan koordinasi ketika terjadi kondisi krisis.

Fasilitas ini juga digunakan untuk memantau perkembangan situasi di berbagai wilayah serta memastikan kesiapan operasional perusahaan.