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Ekonomi

Buka 24 Jam, Bubur Mang Asep di Gunung Salak Endah Pamijahan Bogor Andalkan Medsos dan QRIS

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Dari Jalur Wisata Pamijahan Bogor, Bubur Mang Asep manfaatkan QRIS. (foto : Muhamad Adryan Maulana)
Dari Jalur Wisata Pamijahan Bogor, Bubur Mang Asep manfaatkan QRIS. (foto : Muhamad Adryan Maulana)

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RADAR BOGOR – Mencari makanan hangat saat dini hari atau tengah malam di kawasan wisata Gunung Salak Endah, Kabupaten Bogor, kini punya pilihan. 

Di sepanjang jalur menuju kawasan pegunungan tersebut, Bubur Mang Asep hadir melayani pelanggan tanpa mengenal batas waktu. 

Menariknya, warung kuliner ini tidak hanya mengandalkan lokasi strategis dan layanan 24 jam, tetapi juga mulai memanfaatkan media sosial serta teknologi QR Code untuk mengembangkan usahanya.

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Bagi Asep, pemilik sekaligus pengelola Bubur Mang Asep, mengikuti perkembangan teknologi bukan lagi sekadar pilihan. 

Di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin mengandalkan ponsel untuk mencari informasi kuliner dan melakukan pembayaran, pelaku UMKM perlu ikut beradaptasi agar usahanya semakin mudah dikenal.

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Berlokasi di Jalan Raya Gunung Salak Endah, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Bubur Mang Asep menjadi salah satu pilihan bagi warga sekitar, pekerja, anak sekolah, hingga wisatawan yang melintas menuju kawasan wisata.

Keunggulan utamanya terletak pada jam operasional. 

Warung ini, buka selama 24 jam nonstop sehingga pelanggan tetap bisa mendapatkan makanan kapan pun dibutuhkan, baik sebelum memulai perjalanan, saat mencari sarapan, maupun ketika kembali dari kawasan wisata pada malam hari.

Berawal dari Peluang Kuliner di Jalur Wisata

Lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan usaha Bubur Mang Asep. 

Berada di jalur utama menuju kawasan wisata Gunung Salak Endah membuat warung ini, memiliki peluang menjangkau pelanggan dari berbagai kalangan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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