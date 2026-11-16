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Ekonomi

Berani Resign, Azwar Hamid Kini Bangun Bisnis Online Mandiri di Rancabungur Bogor

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Kisah Azwar Hamid yang berani resign demi usaha mandiri di Bogor. (foto : Agung Hartono)
Kegigihan Azwar Hamid yang berani resign demi usaha mandiri di Bogor. (foto : Agung Hartono)

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RADAR BOGOR – Meninggalkan pekerjaan dengan penghasilan rutin, demi merintis usaha sendiri bukan keputusan yang mudah. 

Namun, bagi Azwar Hamid, warga RT 001/RW 003, Desa Rancabungur, Kabupaten Bogor, keberanian mengambil risiko justru menjadi awal perjalanan baru untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga.

Setelah memutuskan mundur dari pekerjaannya sebagai karyawan, Azwar memilih mencoba peluang di dunia bisnis digital. 

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Ia mulai merintis usaha penjualan berbagai produk makanan ringan dengan memanfaatkan platform online sebagai sarana pemasaran sekaligus menjangkau konsumen.

Keputusan tersebut menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. 

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Dari yang sebelumnya bekerja untuk orang lain, kini Azwar mulai belajar mengelola usaha sendiri, menghadapi persaingan pasar, hingga membangun hubungan dengan pelanggan.

Tinggalkan Zona Nyaman, Pilih Membangun Usaha Sendiri

Bagi sebagian orang, menjadi karyawan dengan penghasilan rutin memberikan rasa aman. 

Namun, Azwar melihat ada peluang lain yang bisa dikembangkan melalui dunia usaha.

Keputusan untuk mengundurkan diri atau resign bukan berarti perjalanan bisnisnya langsung berjalan mulus. 

Ia harus beradaptasi dengan pola kerja yang berbeda, termasuk menghadapi ketidakpastian penghasilan dan tantangan dalam memasarkan produk.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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