Modal Rp1 Juta, Anita Tekuni Bisnis Seblak di Tenjolaya Bogor

RADAR BOGOR – Berawal dari peluang usaha kuliner yang cukup menjanjikan, Anita memilih menekuni bisnis seblak sejak 2023.

Dengan modal awal sekitar Rp1 juta, ia merintis usaha makanan bercita rasa pedas tersebut hingga mampu menghasilkan omzet lebih dari Rp3 juta setiap bulan.

Usaha yang berlokasi di Cibitung Tengah, RT 05/RW 02, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu cara Anita untuk memperoleh penghasilan sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan yang menyukai kuliner seblak.

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Pilihan Anita bukan tanpa alasan.

Menurutnya, seblak termasuk makanan yang proses pengolahannya relatif mudah dan memiliki banyak peminat di lingkungan sekitar.

Advertisement Seiring berjalannya waktu, ia terus mengembangkan pilihan menu agar pelanggan memiliki lebih banyak variasi saat menikmati seblak.

Berawal dari Modal Rp1 Juta, Kini Raup Omzet Jutaan Rupiah

Saat memulai usaha pada 2023, Anita membutuhkan modal awal sekitar Rp1 juta.

Modal tersebut, digunakan untuk menunjang kebutuhan awal berjualan, mulai dari bahan baku hingga perlengkapan usaha.

Dalam menjalankan bisnisnya, Anita menawarkan seblak dengan berbagai pilihan topping.

Pelanggan dapat memilih isian sesuai selera, mulai dari kerupuk, bakso, sosis, telur, dumpling, hingga aneka sayuran.