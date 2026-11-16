Kolam Renang Lembah Kahuripan di Tenjolaya Bogor Makin Cuan Berkat Digitalisasi

RADAR BOGOR – Berawal dari usaha wisata sederhana yang mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, Kolam Renang Lembah Kahuripan kini mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Berbagai inovasi dilakukan untuk menarik lebih banyak pengunjung, mulai dari promosi melalui media sosial hingga menyediakan layanan pembayaran non-tunai.

Berlokasi di Kampung Tapos Babakan, Desa Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor destinasi wisata keluarga ini telah beroperasi sejak 2022.

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Di bawah pengelolaan Bapak Udin, tempat wisata tersebut terus mengembangkan fasilitas sekaligus memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan usaha.

Upaya tersebut, memperlihatkan hasil yang cukup menjanjikan.

Advertisement Jika sebelumnya omzet harian hanya berkisar Rp150.000, kini pendapatan usaha Kolam Renang Lembah Kahuripan disebut mampu mencapai Rp500.000 hingga Rp600.000 per hari.

Perubahan ini, tidak lepas dari pemanfaatan media sosial, penambahan fasilitas, serta kemudahan sistem pembayaran yang mulai diterapkan dalam kegiatan operasional.

Menawarkan Sensasi Berenang dengan Air Alami

Di tengah banyaknya pilihan tempat rekreasi keluarga, Kolam Renang Lembah Kahuripan memiliki daya tarik tersendiri.

Destinasi ini mengusung konsep wisata alam dengan suasana yang asri dan nyaman.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah penggunaan air alami yang bersumber langsung dari mata air tanpa tambahan kaporit.