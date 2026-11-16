The Alana Hotel Sentul City Bogor Borong 6 Medali dan 2 Penghargaan Kompetisi Kuliner International

RADAR BOGOR – The Alana Hotel & Conference Center Sentul City, atau yang dikenal sebagai The Alana Sentul berhasil menorehkan prestasi membanggakan melalui 6 anggota tim kitchen yang berkompetisi dalam ajang 8th International La Cuisine Culinary Competition 2026.

Kompetisi tersebut membuktikan kualitas dan kreativitas talenta kuliner Indonesia khususnya The Alana Sentul di tingkat internasional.

Pada kompetisi tersebut, 6 anggota kitchen team The Alana Sentul berhasil membawa pulang empat medali Gold, satu medali Silver, dan satu medali Bronze. Pencapaian ini semakin istimewa dengan diraihnya dua penghargaan Best of the Best dalam kategori Indonesian Fish Main Course dan Pasta Challenge.

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Enam anggota tim kitchen yang berhasil mengharumkan nama The Alana Sentul adalah:

Rasyad Abi Laksana – Gold Medal, Sate Nusantara Category.

Aldi Perdiansyah – Bronze Medal.

Indah Sari – Gold Medal.

Nuryadih – Silver Medal.

Dendy Fauziansyah – Gold Medal & Best of the Best, Indonesian Fish Main Course Category.

Raju Rafsanjani – Gold Medal & Best of the Best, Pasta Challenge Category.

Advertisement Pencapaian tersebut merupakan hasil dari dedikasi, proses pembelajaran, kreativitas, serta kerja keras para anggota tim dalam mengembangkan kemampuan dan menghadirkan karya kuliner berkualitas.

Di balik setiap medali yang diraih, terdapat persiapan yang matang, ketelitian dalam teknik memasak, pemahaman terhadap karakter bahan, hingga kemampuan menghadirkan cita rasa dan presentasi hidangan yang kompetitif.

Chef Leon, Mentor & Executive Chef The Alana Hotel Sentul City, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian seluruh anggota tim yang telah menunjukkan perkembangan dan kemampuan terbaik mereka dalam kompetisi internasional tersebut.

“Bagi saya, pencapaian ini bukan hanya tentang medali yang berhasil dibawa pulang, tetapi juga tentang proses, keberanian untuk mencoba, dan kemauan untuk terus belajar," ujar Chef Leon.

Tak hanya itu Chef Leon juga mengungkapkan pihaknya mempersiapkan semuanya melalui latihan, evaluasi, dan kerja sama tim dan dirinya bangga melihat bagaimana setiap anggota tim mampu menunjukkan potensi dan kreativitas mereka.

"Harapan saya, pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkembang dan tidak berhenti mengeksplorasi dunia kuliner,” sambungnya.