RADAR BOGOR – Persaingan usaha kuliner yang semakin ramai, tak membuat Jaelani berhenti berinovasi.

Pemilik Warung Makan Barokah Jaya 47 di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, ini punya cara sederhana untuk menjaga kedekatan dengan pelanggan, yakni memanfaatkan WhatsApp sebagai sarana promosi.

Berbekal menu pecel lele dan nasi goreng, Jaelani telah menjalankan usahanya sejak 10 Maret 2010.

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Menariknya, hanya berselang satu bulan setelah warungnya berdiri, ia mulai menggunakan WhatsApp untuk memperkenalkan dagangannya dan mengajak pelanggan datang berkunjung.

Langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan Barokah Jaya 47 dalam mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 16 tahun.

Advertisement Dengan omzet sekitar Rp10 juta per bulan, usaha kuliner ini terus mengandalkan kualitas masakan sekaligus komunikasi yang dekat dengan konsumennya.

Berawal dari Pecel Lele dan Nasi Goreng Favorit

Berlokasi di Jalan Prada Samlawi, Kampung Warung Sawah RT 004/RW 004, Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Barokah Jaya 47 menawarkan dua menu utama yang akrab di lidah masyarakat, yakni pecel lele dan nasi goreng.

Jaelani memilih kedua hidangan tersebut karena memiliki peminat dari berbagai kalangan.

Selain cocok dinikmati kapan saja, pecel lele dan nasi goreng juga menjadi pilihan kuliner yang banyak dicari, khususnya ketika memasuki waktu makan malam.

Pecel lele disajikan bersama sambal dan lalapan, sementara nasi goreng mengandalkan racikan bumbu bercita rasa rumahan.