RADAR BOGOR – Transformasi layanan digital perbankan syariah semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan keuangan dalam satu aplikasi.

Mulai dari investasi emas, pengajuan pembiayaan, transaksi perbankan, perencanaan ibadah haji, hingga kegiatan berbagi kini dapat dilakukan melalui BYOND by BSI.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mengembangkan aplikasi tersebut sebagai salah satu strategi untuk memperluas penetrasi keuangan syariah.

Advertisement BYOND tidak hanya difungsikan sebagai sarana transaksi digital, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menjaring nasabah baru sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap beragam produk perbankan syariah.

Pengembangan layanan ini turut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), terutama dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Hingga saat ini, jumlah pengguna aplikasi mobile banking BSI tersebut telah mencapai 10,7 juta orang.

Basis penggunanya didominasi kalangan anak muda dan generasi milenial, sejalan dengan upaya perseroan menghadirkan layanan digital yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

BSI pun terus melakukan transformasi teknologi dan menghadirkan inovasi produk yang lebih dinamis.

Salah satunya melalui pembaruan BYOND versi 1.4.0 yang membawa sejumlah fitur untuk memenuhi kebutuhan finansial maupun aktivitas sosial dan keagamaan.

BYOND Versi 1.4.0 Hadirkan Beragam Fitur Keuangan Syariah

Melalui versi terbaru 1.4.0, BYOND menyediakan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan pengguna dalam satu aplikasi.