RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan pertumbuhan bisnis positif hingga Triwulan III 2026.

Didukung pendanaan yang kuat, likuiditas terjaga, serta permodalan yang solid, BRI berhasil meningkatkan penyaluran kredit sekaligus membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 16,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Hingga akhir Triwulan III 2026, total kredit dan pembiayaan BRI mencapai Rp1.647 triliun.

Advertisement Angka tersebut meningkat 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ekspansi pembiayaan ini didukung oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp1.651 triliun atau tumbuh 12 persen secara yoy.

Dari total dana yang dihimpun, rasio Current Account Saving Account (CASA) BRI tercatat mencapai 70 persen pada September 2026.

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Capaian tersebut menunjukkan kualitas struktur pendanaan yang tetap terjaga dan menjadi salah satu penopang dalam mendukung ekspansi bisnis Perseroan.

Keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana juga tercermin dari Loan-to-Deposit Ratio (LDR) entitas bank yang berada pada level 87,8 persen per Triwulan III 2026.

Selain likuiditas, kondisi permodalan BRI juga masih berada dalam posisi kuat. Hal ini terlihat dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tercatat sebesar 23 persen, sehingga memberikan ruang yang memadai bagi Perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis.

Direktur Finance & Strategy BRI, Achmad Royadi, menjelaskan bahwa sejalan dengan arah strategis di bawah supervisi Danantara, BRI terus memperkuat fundamental perusahaan melalui pengelolaan likuiditas yang sehat, peningkatan kualitas struktur pendanaan, serta pemeliharaan permodalan yang solid.