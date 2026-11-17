RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan inovasi layanan perbankan bagi anak dan keluarga melalui peluncuran Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia.

Produk kolaborasi ini menggabungkan kemudahan menabung sejak dini dengan berbagai pengalaman bermain yang menyenangkan di jaringan taman bermain Playtopia.

Peluncuran yang mengusung tema “The New Chapter of Play Experience with BRI Junio” tersebut berlangsung di Playtopia Gandaria City, Jakarta, Rabu 11 November 2026.

Advertisement Playtopia sendiri merupakan penyedia fasilitas taman bermain anak dalam ruangan (indoor playground) di Indonesia.

Dengan mengusung konsep “Happiness Factory”, kolaborasi ini menghadirkan pengalaman hiburan keluarga melalui beragam aktivitas interaktif, mulai dari bermain bersama maskot hingga menjelajahi berbagai wahana permainan.

Tidak hanya menawarkan keseruan, kerja sama tersebut juga dirancang untuk mengintegrasikan edukasi finansial ke dalam aktivitas hiburan keluarga.

Dengan demikian, anak-anak dapat mulai mengenal layanan perbankan dan membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak usia dini.

Acara peluncuran ini turut dihadiri Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, SEVP Transaction and Retail Funding BRI Trilaksito Singgih Hudanendra, serta CEO Playtopia Artherius James Giandhi.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto mengatakan, peluncuran kartu debit co-branding tersebut menjadi salah satu langkah BRI dalam memperluas akses layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan keluarga.

"Melalui kolaborasi bersama Playtopia, kami ingin memadukan pengalaman bermain yang menyenangkan dengan edukasi keuangan. Inisiatif ini dirancang untuk memperkenalkan produk perbankan sekaligus membiasakan anak-anak menabung sejak dini, sehingga kedekatan layanan BRI dengan keluarga Indonesia semakin kuat," ujar Aquarius.