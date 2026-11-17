RADAR BOGOR – Berawal dari warung sederhana yang sempat beberapa kali tutup dan kembali beroperasi, Siska kini berhasil membawa usaha keluarganya ke arah yang lebih berkembang.

Dengan tekad membangun kembali usaha dari nol, ia mulai melakukan berbagai pembenahan, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas jual beli.

Warung yang berada di Desa Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini sebelumnya dikelola oleh orang tua Siska.

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Namun, perjalanan usaha tersebut tidak selalu berjalan mulus hingga beberapa kali mengalami masa tutup buka.

Setelah menikah, Siska memutuskan mengambil alih pengelolaan sekaligus kepemilikan warung tersebut.

Advertisement Pada 2023, ia mulai merintis kembali usaha itu dengan berbagai upaya agar bisa tumbuh dan memiliki pelanggan tetap.

Keputusan tersebut menjadi titik awal perjalanan baru bagi Siska.

Warung yang sebelumnya berjalan dengan pengelolaan sederhana perlahan dibenahi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Bangun Kembali Warung Keluarga dari Nol

Mengembangkan usaha yang sempat beberapa kali berhenti tentu bukan perkara mudah.

Siska harus kembali menata berbagai hal, mulai dari pengelolaan warung hingga upaya menyediakan kebutuhan yang dicari pelanggan.