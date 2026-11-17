RADAR BOGOR - Berawal dari usaha rumahan pada 2008, Siomay Bogor Abah Uki terus berkembang hingga mampu mengukuhkan diri sebagai salah satu produk unggulan Kota Bogor.

Konsistensi menjaga cita rasa tradisional, meningkatkan kualitas produk, hingga memberdayakan masyarakat mengantarkan PT Abah Uki Sejahtera meraih penghargaan UMKM Unggulan Kota Bogor 2026.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Damping UMKM Award 2026 bertema UMKM Tumbuh, Indonesia Tangguh di Botani Square, Kota Bogor, Sabtu, 14 November 2026. Penghargaan diserahkan langsung Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim kepada pemilik PT Abah Uki Sejahtera, Anie Irawan.

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Bagi Abah Uki, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan atas pencapaian bisnis. Lebih dari itu, apresiasi tersebut menjadi bukti perjalanan panjang usaha keluarga yang dibangun dengan semangat mempertahankan tradisi sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Sejak berdiri, Abah Uki terus mengembangkan produk makanan dengan memperhatikan cita rasa, kualitas, keamanan pangan, hingga kemudahan penyajian. Pengembangan tersebut dilakukan melalui produk makanan beku dan makanan ringan premium yang menyasar kebutuhan masyarakat modern.

Advertisement "Penghargaan ini menjadi kebahagiaan sekaligus pengingat bagi kami bahwa perjalanan membangun usaha tidak pernah dilakukan sendirian. Ada keluarga, karyawan, mitra, pelanggan, dan masyarakat yang ikut menjadi bagian dari perjalanan Abah Uki. Kami bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama ini," ujar Anie Irawan.

Dalam mengembangkan usaha, Abah Uki berpegang pada prinsip menjaga tradisi sekaligus terus berinovasi. Hal itu diwujudkan melalui penguatan proses produksi, peningkatan standar kualitas dan keamanan pangan, pembenahan sistem pengelolaan usaha, serta perluasan jangkauan pemasaran.

Melalui filosofi Yang Baik, Lebih Mudah, Abah Uki ingin menghadirkan produk makanan berkualitas yang praktis bagi masyarakat. Dengan begitu, konsumen tetap bisa menikmati makanan berkualitas tanpa harus mengesampingkan kemudahan dalam penyajian.

Tak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, perusahaan juga berupaya menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Salah satunya melalui inisiatif Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) "Kita Tumbuh Bersama" yang menjadi ruang untuk mendorong kemandirian dan perkembangan pelaku usaha.

Abah Uki juga terlibat dalam kegiatan sosial di wilayah Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah. Salah satunya melalui dukungan pemenuhan kebutuhan protein bagi balita dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya penanganan stunting.