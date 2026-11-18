RADAR BOGOR - Punya penghasilan tidak tetap, sering kali membuat seseorang sulit merasa tenang.

Ketika pemasukan sedang besar, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dengan lebih leluasa.

Namun, saat pekerjaan mulai sepi atau proyek belum juga cair, kondisi keuangan mendadak berubah dan setiap pengeluaran harus diperhitungkan kembali.

Advertisement Situasi seperti ini, bukan hanya berkaitan dengan jumlah uang yang dimiliki.

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Ada tanggung jawab keluarga, biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, hingga tagihan bulanan yang tetap harus dibayar meskipun pemasukan sedang menurun.

Advertisement Wakil Rektor III Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Rizki Riyanto menjelaskan, pentingnya pengelolaan keuangan bagi masyarakat dengan pendapatan yang tidak menentu.

"Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah membangun sistem dana penyangga atau dana cadangan," jelasnya kepada Radar Bogor, Rabu 18 November 2026.

Tujuannya, bukan untuk mengejar kekayaan dalam waktu singkat, melainkan memastikan kebutuhan pokok keluarga tetap terpenuhi ketika penghasilan sedang tidak stabil.

Ada 5 langkah sederhana yang dapat dilakukan agar kondisi keuangan lebih terkendali, bahkan ketika pemasukan setiap bulan berbeda.

1. Jangan Perlakukan Semua Uang Masuk sebagai Gaji Bulanan

Kesalahan yang kerap terjadi pada pekerja lepas, pedagang, maupun pemilik usaha adalah menggunakan seluruh pemasukan seolah-olah uang tersebut merupakan gaji tetap.