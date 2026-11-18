RADAR BOGOR - Bertahun-tahun berdagang di pasar, mengumpulkan uang dari pagi hingga sore, ternyata belum tentu menjamin kehidupan yang nyaman saat memasuki usia senja.

Tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, pedagang justru berisiko terus bekerja ketika kondisi fisik sudah tidak lagi mendukung.

Situasi ini, kerap terjadi karena uang hasil jualan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Advertisement Ketika dagangan ramai, uang terasa banyak.

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Namun, saat seluruh kebutuhan dibayar, tidak banyak yang tersisa untuk disimpan sebagai bekal masa depan.

Advertisement Wakil Rektor III Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Rizki Riyanto menjelaskan, kebiasaan pedagang yang merasa kondisi keuangannya aman karena setiap hari menerima uang tunai.

Padahal, uang yang terus berputar belum tentu menunjukkan keuntungan usaha.

"Jika tidak dipisahkan dan dikelola dengan baik, hasil berdagang bisa habis untuk kebutuhan harian tanpa menyisakan tabungan masa depan," bebernya kepada Radar Bogor, Rabu 18 November 2026.

Karena itu, pedagang perlu mulai mengubah pola pengelolaan uang sejak masih produktif.

Tidak harus menunggu memiliki modal besar, kebiasaan sederhana seperti memisahkan uang usaha dan menyisihkan penghasilan secara rutin bisa menjadi langkah awal membangun dana pensiun.