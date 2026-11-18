RADAR BOGOR – Program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Pertamina SMEXPO 2026 mencatatkan hasil positif.

Selama rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak awal tahun di enam kota di Indonesia, sebanyak 354 UMKM binaan Pertamina berhasil membukukan penjualan ritel lebih dari Rp2 miliar, dengan potensi transaksi business-to-business (B2B) mencapai Rp34 miliar.

Rangkaian Pertamina SMEXPO 2026 resmi berakhir pada Minggu 15 November 2026).

Advertisement Capaian tersebut menjadi gambaran besarnya peluang produk lokal untuk berkembang melalui pameran, perluasan jaringan bisnis, serta dukungan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan.

Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menilai hasil yang diperoleh sepanjang penyelenggaraan SMEXPO mencerminkan efektivitas pembinaan UMKM yang dilakukan perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku usaha tidak cukup hanya membantu mereka menjalankan operasional bisnis.

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Pertamina juga berupaya membuka akses pasar yang lebih luas agar produk UMKM Indonesia mampu menembus persaingan hingga tingkat internasional.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendampingi UMK agar tidak hanya mandiri secara operasional, tetapi juga mampu memperluas akses pasar hingga kancah global. Capaian transaksi dan antusiasme yang tinggi selama rangkaian Pertamina SMEXPO 2026 menunjukkan bahwa produk lokal memiliki daya saing yang kuat dan kualitas yang diakui luas oleh masyarakat,” ujar Baron.

Pertamina SMEXPO Jadi Bagian Pembinaan UMKM Berkelanjutan

Sejalan dengan upaya tersebut, VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, menjelaskan bahwa Pertamina SMEXPO merupakan salah satu bagian dari ekosistem pembinaan UMKM yang dikembangkan Pertamina Group.

Program tersebut dirancang untuk membantu para pelaku usaha meningkatkan kesiapan bisnis sekaligus memperluas kesempatan mereka dalam menjangkau konsumen dan mitra potensial.