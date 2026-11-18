RADAR BOGOR - Bayangkan saat ingin membeli saham, investor tidak perlu lagi sibuk membuka banyak menu untuk mencari data, membaca indikator, atau memeriksa kondisi pasar.

Cukup ketik pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari, lalu asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) membantu menelusuri informasi yang dibutuhkan.

Pengalaman tersebut, mulai diperkenalkan PT Indo Premier Sekuritas melalui INAI (Indonesia AI), asisten investasi berbasis AI yang terintegrasi dalam aplikasi IPOT X Mobile.

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Kehadirannya membawa pendekatan baru dalam aktivitas investasi, yakni menjadikan percakapan sebagai pintu masuk untuk mengenali saham, memahami pergerakan pasar, hingga menyiapkan instruksi transaksi.

Melalui inovasi ini, investor tidak lagi harus menghafal berbagai menu dan fitur aplikasi.

Advertisement Mereka bisa memulai dengan pertanyaan sederhana, memahami informasi yang disajikan, kemudian menentukan langkah investasi berdasarkan pertimbangan sendiri.

Pesan yang diusung Indo Premier pun cukup menarik: sebelum trading, tanya INAI dulu.

INAI, Asisten Investasi AI yang Hadir di IPOT X Mobile

INAI dirancang untuk membantu investor dengan kebutuhan yang berbeda, baik mereka yang baru mengenal pasar modal maupun investor aktif yang rutin memantau pergerakan saham.

Dalam satu pengalaman berbasis percakapan, INAI menggabungkan dua fungsi utama, yakni Intelligent Navigator dan Investment Assistant.

Sebagai Intelligent Navigator, INAI membantu pengguna menjelajahi informasi pasar, mencari kandidat saham, memahami indikator, membaca aktivitas perdagangan, hingga menemukan widget analisis yang relevan.