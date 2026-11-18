RADAR BOGOR - Epson kembali memperkuat jajaran produk printer EcoTank dengan memperkenalkan tiga model terbaru, yakni L3311, L3351, dan L5391.

Ketiga perangkat tersebut membawa sejumlah pembaruan, mulai dari desain yang lebih minimalis, sistem pengisian tinta yang semakin mudah, hingga peningkatan konektivitas untuk menunjang kebutuhan pencetakan di rumah maupun lingkungan bisnis.

Sebagai perusahaan global di bidang teknologi pencetakan, Epson terus berupaya menghadirkan perangkat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas bekerja, belajar, dan menjalankan usaha.

Advertisement Melalui pengalaman penjualan lebih dari 100 juta unit printer EcoTank di berbagai negara, perusahaan ini terus mengembangkan teknologi pencetakan yang mengutamakan efisiensi biaya dan kemudahan penggunaan dalam jangka panjang.

Dibandingkan generasi terdahulu, ketiga model terbaru EcoTank tersebut memiliki sejumlah penyempurnaan. Salah satunya adalah ukuran perangkat yang kini lebih ringkas hingga 20 persen, disertai pembaruan pada sistem pengisian tinta dan fitur konektivitas. Inovasi ini diharapkan mampu membantu pengguna menghemat ruang, waktu, serta biaya operasional.

Desain Lebih Ringkas dengan Sistem Pengisian Tinta Semakin Praktis

Advertisement Pembaruan dari sisi tampilan menjadi salah satu keunggulan generasi terbaru EcoTank. Sistem tangki tinta kini terintegrasi langsung dengan bodi printer sehingga menghasilkan desain yang lebih modern dan tidak membutuhkan banyak ruang. Perangkat tersebut pun dapat ditempatkan dengan mudah di berbagai area kerja maupun rumah.

Ukuran yang lebih kecil hingga 20 persen dibandingkan pendahulunya turut memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Epson juga memperbaiki mekanisme pengisian tinta dengan menghadirkan tangki berkode warna serta lubang pengisian khusus yang disesuaikan dengan botol tinta masing-masing.

Penyempurnaan tersebut membuat proses pengisian lebih sederhana dan membantu mengurangi kemungkinan tinta tumpah. Selain itu, bagian penyangga kertas dibuat lebih panjang dengan baki yang diperluas untuk menjaga posisi kertas tetap stabil serta meminimalkan risiko tertekuk ketika proses pencetakan berlangsung.

Kapasitas Cetak Tinggi, Daya Tahan untuk Jangka Panjang

Untuk memenuhi kebutuhan pencetakan dalam jumlah banyak, EcoTank generasi terbaru dibekali botol tinta dye CMYK berkapasitas 65 ml. Dalam satu kali pengisian, tinta hitam diklaim mampu menghasilkan hingga 4.700 halaman, sementara tinta warna dapat digunakan untuk mencetak hingga 7.500 halaman.

Kapasitas tersebut memungkinkan pengguna memenuhi kebutuhan pencetakan dokumen maupun foto berwarna dengan pengeluaran operasional yang lebih terkendali.