RADAR BOGOR - Membangun rumah, bukan sekadar menyiapkan desain dan membeli material bangunan.

Ada satu keputusan penting, yang kerap membuat calon pemilik rumah bingung, yakni menentukan sistem tenaga kerja yang akan digunakan.

Apakah lebih baik membayar tukang secara harian, menyerahkan pekerjaan kepada pemborong dengan sistem borongan, atau memilih sistem cost and fee?

Advertisement Ketiganya memiliki mekanisme pembayaran, tanggung jawab, hingga tingkat keterlibatan pemilik rumah yang berbeda.

Salah memilih sistem bisa membuat proses pembangunan kurang efektif, pengeluaran sulit dikendalikan, bahkan berujung pada hasil bangunan yang tidak sesuai harapan.

Advertisement Praktisi Tata Bangunan dan Furniture, Karnadi menjelaskan, terdapat tiga sistem pengerjaan yang bisa dipertimbangkan masyarakat ketika ingin membangun rumah atau properti.

Ketiga pilihan tersebut, sistem tenaga harian, sistem borongan, dan sistem cost and fee.

"Masing-masing memiliki kelebihan serta risiko yang perlu dipahami sebelum pekerjaan dimulai," ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis 19 November 2026.

Menurut Karnadi, keputusan memilih sistem pengerjaan sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan waktu, kemampuan mengelola pembangunan, anggaran, serta tingkat kontrol yang diinginkan pemilik rumah.

"Setiap sistem memiliki konsekuensi yang berbeda. Karena itu, pemilik rumah perlu memahami mekanisme pembayaran, pengawasan, dan tanggung jawab pelaksana agar pembangunan berjalan sesuai rencana," jelas Karnadi.