RADAR BOGOR - Memiliki rumah sendiri, menjadi impian banyak orang.

Namun, sebelum mengeluarkan uang dalam jumlah besar, ada satu keputusan penting yang perlu dipertimbangkan yakni membeli rumah yang sudah jadi atau membangunnya dari nol?

Memiliki rumah, bukan sekadar soal menyediakan tempat untuk berteduh.

Lebih dari itu, rumah merupakan ruang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, membangun keluarga, hingga menyimpan berbagai kenangan.

Karena itu, keputusan untuk membeli rumah siap huni atau membangunnya sendiri tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

Advertisement Keduanya, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Membeli rumah jadi menawarkan kepraktisan karena pemilik bisa segera menempatinya.

Sementara itu, membangun rumah sendiri memberikan keleluasaan dalam menentukan desain, tata ruang, hingga kualitas material yang digunakan.

Praktisi Tata Bangunan dan Furniture, Karnadi mengatakan, tidak ada satu pilihan yang mutlak lebih baik dibandingkan pilihan lainnya.

Menurut dia, keputusan tersebut perlu disesuaikan dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari kondisi keuangan, ketersediaan waktu dan tenaga, hingga kualitas bangunan.