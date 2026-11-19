RADAR BOGOR - Membangun rumah menggunakan jasa pemborong, memang bisa membuat pekerjaan terasa lebih praktis.

Namun, ada satu hal penting yang kerap dianggap sepele oleh pemilik rumah, yakni membuat perjanjian kerja secara tertulis.

Padahal, dokumen ini bisa menjadi pegangan ketika muncul masalah selama proses pembangunan.

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Membangun rumah bukan hanya soal menyiapkan anggaran, memilih material, dan menentukan desain.

Ada hubungan kerja yang harus dibangun dengan baik antara pemilik rumah atau owner dan pihak pemborong.

Advertisement Namun, tidak sedikit orang yang masih mengandalkan kesepakatan lisan ketika menggunakan jasa pemborong.

Alasannya beragam, mulai dari sudah saling percaya hingga menganggap urusan administrasi hanya akan memperpanjang proses kerja sama.

Padahal, tanpa perjanjian tertulis, kedua pihak berpotensi menghadapi persoalan ketika terjadi perbedaan pemahaman mengenai biaya, waktu pengerjaan, maupun tanggung jawab masing-masing.

Praktisi Tata Bangunan dan Furniture, Karnadi menilai, perjanjian hitam di atas putih merupakan hal penting dalam kerja sama pembangunan rumah.

Dokumen tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan landasan yang menjelaskan hak dan kewajiban pemilik rumah maupun pelaksana pekerjaan.