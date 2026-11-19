RADAR BOGOR – PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) bersama PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) terus memperkuat fondasi bisnis di tengah upaya penguatan permodalan.

Kedua perusahaan mengandalkan efisiensi biaya, pengembangan konten, serta optimalisasi bisnis penyiaran dan platform digital untuk menjaga kinerja operasional.

Dalam pemaparan Public Expose, VIVA mencatatkan pendapatan sebesar Rp441,44 miliar dengan EBITDA mencapai Rp30,68 miliar.

Advertisement Margin EBITDA perusahaan berada di level 6,9%, tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun pendapatan mengalami penurunan sebesar 7,6%.

Sementara itu, laba bersih VIVA tercatat Rp60,02 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laba bersih sebesar Rp1,19 triliun pada semester I 2025.

Di luar rencana konversi, kondisi keuangan VIVA menunjukkan perkembangan positif dari sisi ekuitas dan liabilitas.

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Hingga akhir Juni 2026, ekuitas perusahaan meningkat 37,2% menjadi Rp496,10 miliar dibandingkan posisi akhir Desember 2025.

Pada periode yang sama, total liabilitas berhasil ditekan 3,0% menjadi Rp5,84 triliun.

Adapun MDIA membukukan EBITDA positif sebesar Rp59,71 miliar dengan margin 21,2% pada semester I 2026.

Total liabilitasnya juga mengalami penurunan 17,1% menjadi Rp1,99 triliun dibandingkan posisi akhir 2025.