RADAR BOGOR – Penguatan bisnis anak perusahaan menjadi salah satu penopang pertumbuhan kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Hingga September 2026, kontribusi perusahaan anak terhadap laba konsolidasian BRI Group semakin besar, sekaligus memperkuat diversifikasi sumber pendapatan dan menjaga profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam Press Conference Kinerja Keuangan Triwulan III 2026, Wakil Direktur Utama BRI, Viviana Dyah Ayu R.K., mengungkapkan bahwa perusahaan anak berhasil mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 43,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp11,8 triliun hingga September 2026.

Advertisement Capaian tersebut setara dengan 24,4 persen dari total laba konsolidasian BRI Group. Angka ini menunjukkan semakin kuatnya peran perusahaan anak dalam menopang pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan perseroan.

Viviana menjelaskan, peningkatan kontribusi tersebut menjadi bukti bahwa sumber pertumbuhan laba BRI Group semakin beragam.

Kondisi ini sekaligus menjadi modal penting bagi perusahaan untuk mempertahankan kinerja positif secara berkelanjutan.

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Capaian ini menegaskan bahwa BRI Group memiliki sumber pertumbuhan laba yang semakin terdiversifikasi, sehingga menjadi fondasi penting dalam menjaga profitabilitas Perseroan secara berkelanjutan.

"Salah satu wujud sinergi tersebut tercermin melalui penguatan Holding Ultra Mikro (UMi), yang tidak hanya berkontribusi terhadap kinerja BRI Group, tetapi juga memperluas dampak ekonomi melalui peningkatan kapasitas usaha dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Viviana.

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Salah satu bentuk penguatan ekosistem bisnis BRI Group terlihat melalui keberhasilan Holding Ultra Mikro (UMi) yang telah memasuki tahun kelima perjalanan sinerginya.

Holding ini mengintegrasikan tiga entitas, yakni BRI sebagai perusahaan induk bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).