RADAR BOGOR - Tinggal di negara tropis seperti Indonesia, membuat rumah kerap terasa panas, terutama saat matahari sedang terik.

Tak sedikit penghuni akhirnya bergantung pada pendingin ruangan atau AC agar suasana di dalam rumah tetap nyaman.

Padahal, rumah sejuk tanpa AC bukan sekadar impian.

Dengan penataan desain bangunan yang tepat, suhu di dalam rumah bisa lebih terjaga, sirkulasi udara mengalir lancar, dan pencahayaan alami tetap maksimal.

Praktisi Tata Bangunan dan Furniture, Karnadi menjelaskan, ada sejumlah elemen desain yang dapat diterapkan untuk menciptakan hunian lebih adem secara alami.

Advertisement Mulai dari penggunaan secondary skin, pengaturan bukaan, hingga pemilihan warna bangunan, setiap detail ternyata memiliki peran penting dalam mengurangi panas yang masuk ke dalam rumah.

Lantas, apa saja trik desain rumah agar tetap sejuk meski tanpa AC?

1. Pasang Secondary Skin untuk Menghalau Panas Matahari

Salah satu penyebab rumah terasa gerah, paparan sinar matahari yang langsung mengenai dinding bangunan.

Kondisi ini cukup umum terjadi di wilayah tropis yang mendapatkan intensitas sinar matahari sepanjang tahun.

Ketika dinding terus-menerus terpapar panas, suhu permukaannya meningkat.