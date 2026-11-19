RADAR BOGOR - Memiliki taman di rumah, tidak harus selalu menyediakan lahan luas di halaman depan atau belakang.

Kini, area di dalam bangunan juga bisa disulap menjadi ruang hijau yang menyegarkan sekaligus mempercantik hunian.

Konsep ini, dikenal dengan istilah inner court atau taman indoor.

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Selain memberikan sentuhan alami, keberadaan taman di dalam rumah ternyata memiliki fungsi lebih dari sekadar dekorasi.

Penempatannya yang tepat dapat membantu menghadirkan pencahayaan alami, mendukung sirkulasi udara, hingga menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi penghuni.

Advertisement Praktisi Tata Bangunan dan Furniture, Karnadi menjelaskan, inner court merupakan area khusus di dalam bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dengan tanaman sebagai elemen utamanya.

Menurutnya, konsep taman di tengah rumah kini kembali diminati.

Jika sebelumnya taman lebih banyak ditempatkan di bagian depan atau belakang bangunan, sekarang area tengah rumah juga mulai dimanfaatkan sebagai ruang hijau.

"Inner court merupakan ruang di dalam bangunan yang diisi tanaman. Kehadirannya bukan hanya mempercantik rumah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kenyamanan ruang secara keseluruhan," jelas Karnadi kepada Radar Bogor, Kamis 19 November 2026.

Lantas, di mana saja taman indoor bisa dihadirkan?