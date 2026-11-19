RADAR BOGOR – Selama hampir tiga dekade, gerobak sederhana menjadi teman setia Hasanuddin dalam mencari nafkah. Pria yang akrab disapa Bang Udin itu tak pernah lelah menyusuri jalanan Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, demi menjajakan semangkuk mie ayam kepada pelanggan.

Sejak 1994, rutinitas itu terus dijalaninya. Pagi hingga sore, Bang Udin mengandalkan tenaga sendiri untuk mendorong gerobak dan melayani pembeli. Dari usaha tersebut, ia memperoleh penghasilan rata-rata sekitar 300 ribu per hari.

Bukan perjalanan yang mudah. Ada masa ketika penghasilan dari berjualan belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Bang Udin bahkan sempat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) selama kurang lebih lima tahun.

Bantuan tersebut menjadi penopang di tengah keterbatasan. Namun, Bang Udin menyimpan keinginan lebih besar: mengembangkan usaha agar suatu saat bisa berdiri di atas kaki sendiri. Keinginan itu perlahan mulai terwujud.

Tak Lagi Hanya Mengandalkan Gerobak Keliling

Advertisement Puluhan tahun mendorong gerobak tentu bukan pekerjaan ringan. Apalagi, usia terus bertambah dan tenaga mulai berkurang.

Pada 2024, Bang Udin memberanikan diri mengambil langkah baru. Ia menyewa sebuah tempat usaha dengan biaya 600 ribu per bulan.

Keputusan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan usahanya. Jika sebelumnya hanya mengandalkan mie ayam keliling, kini ia memiliki tempat berjualan yang lebih menetap.

Bang Udin juga mulai menambah pilihan dagangan. Bakso dan minuman sachet ikut melengkapi menu yang ditawarkan kepada pelanggan.

Perubahan itu membawa hasil. Omzet yang sebelumnya rata-rata Rp300 ribu sehari meningkat menjadi sekitar Rp500 ribu.

Bagi Bang Udin, perkembangan tersebut menjadi penyemangat untuk terus melangkah. Ia membuktikan bahwa usaha yang dirintis dari gerobak kecil masih memiliki peluang untuk tumbuh.