RADAR BOGOR – Komitmen bank bjb dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali mendapat apresiasi.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT), bank bjb berhasil meraih Liputan6 Good Impact Award 2026 untuk kategori Dampak Program UMKM & Kewirausahaan Terbaik.

Penghargaan tersebut diserahkan pada Kamis, 19 November 2026, dalam acara yang berlangsung di The Hall, Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City, Jakarta.

Advertisement Pemimpin Divisi Kredit UMKM bank bjb, Budiatmo Sudrajat, hadir menerima penghargaan tersebut.

Acara penganugerahan ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi bank bjb dalam memberdayakan UMKM melalui program PESAT.

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Inisiatif ini dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi perkembangan pelaku usaha, khususnya dalam meningkatkan kemampuan bisnis dan memperluas kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Melalui program tersebut, bank bjb berupaya mendorong UMKM agar tidak hanya bergantung pada fasilitas pembiayaan.

Pelaku usaha juga didorong untuk meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan bisnis, serta memperoleh akses yang lebih baik guna mengembangkan kegiatan usahanya.

Pengakuan ini sekaligus mempertegas bahwa kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi tidak sebatas menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan kredit.